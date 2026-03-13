Ξέσπασμα του Μπαμ Αντεμπάγιο μετά τους 83 πόντους: “Προπονητές του καναπέ μιλούν για ανήθικο ρεκόρ”

Ο Μπαμ Αντεμπαγιό έγραψε ιστορία μετά τους 83 πόντους που σκόραρε σε ένα παιχνίδι τις προηγούμενες ημέρες και προκάλεσε τον θαυμασμό των φαν του NBA βάζοντας το όνομα του δίπλα σε αυτά του Ουίλτ Τσαμπερλέιν και του Κόμπι Μπράιαντ.

Παρόλα αυτά, δεν έλειψε και η κριτική με τα σχόλια να αναφέρονται στις πολλές βολές αλλά και το γεγονός ότι έκανε το συγκεκριμένο ρεκόρ απέναντι στους αδύναμους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς. Ο Αμερικανός σέντερ κατηγορήθηκε ότι “πάλεψε” υπερβολικά για το ρεκόρ και ότι εκτέλεσε 46 βολές στο ματς.

Bam Adebayo CLAPPED BACK on the "couch coaches" who were hating on his 83-point game:



“For the couch coaches, I mean, if you’re in my shoes… Blame the [Wizards] head coach. I was not the one letting me go 1-on-1 the whole game until I had 70, then you send the double. I had 70… pic.twitter.com/7nF0pAeWhS— Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) March 13, 2026

Οι δηλώσεις του Αντεμπάγιο

Και μετά, αν φτάσεις τόσο κοντά σε ένα τόσο μεγάλο ρεκόρ, έχει νόημα να το κυνηγάς για να το ξεπεράσεις. Μερικοί από αυτούς τους ανθρώπους που μιλάνε δεν έχουν παίξει ποτέ μπάσκετ. Μετά λένε για τις βολές μου. Δεν είναι ότι σουτάρω 15 βολές ανά παιχνίδι. Δεν είναι ότι έχω μέσο όρο 10 βολές ανά παιχνίδι. Μπορείτε να δείτε ξανά το ματς. Μου έκαναν καθαρά φάουλ και έτσι πήγα τόσες φορές στη γραμμή».