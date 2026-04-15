Συμφωνείτε με την απόφαση να απαγορευτεί η χρήση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών;
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αιχμές Μπάρκλεϊ για Μπακς: “Έχουν κάποιους άθλιους τύπους στα αποδυτήρια”

Έκανε αναφορά στις διαρροές μέσα από τον οργανισμό και τους παίκτες

Αλέξανδρος Τσάκος

Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ δεν φοβάται να πει την γνώμη και ενίοτε να “κράξει” παίκτες και οργανισμούς που δεν λειτουργούν στα στάνταρ του ΝΒΑ.

Αναφερόμενος σε κάποιους διαλόγους που διέρρευσαν από τα αποδυτήρια του Μιλγουόκι με τον Ντοκ Ρίβερς τις προηγούμενες ημέρες, ο Μπάρκλεϊ έκανε λόγο για “άθλιους τύπους” που δεν σέβονται τον εσωτερικό κανονισμό της ομάδας.

«Οι Μπακς έχουν κάποιους άθλιους τύπους στα αποδυτήρια. Γιατί ότι διαρρέεις στα ΜΜΕ όσα γίνονται σε συναντήσεις της ομάδας, είσαι άθλιος.

Όσα συμβαίνουν στα αποδυτήρια είναι ιερά. Μπορεί να δεις τσακωμούς, μεταξύ παικτών ή μεταξύ προπονητών και παικτών, αλλά όλα αυτά δεν πρέπει ποτέ να φτάνουν στα media. Το να βγάλει κάποιος τα λόγια του Ντοκ Ρίβερς στον Τύπο θεωρώ πως ήταν μια άθλια κίνηση», ανέφερε ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ.

