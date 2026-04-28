ΝΒΑ play-offs: «Σκούπα» με 4-0 οι Θάντερ τους Σανς – Μείωσαν σε 3-2 οι Νάγκετς στην σειρά με τους Τίμπεργουλβς

Με Σέι Γκίλτζιους Αλεξάντερ σε «MVP mode» οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ «σκούπισαν» τους Φίνιξ Σανς με νίκη 122-131 και πέρασαν στα ημιτελικά της Δυτικής Περιφέρειας του NBA.

Ο Καναδός σταρ τελείωσε το παιχνίδι με 31 πόντους και 8 ασίστ και έδειξε γιατί οδεύει για το «back-to-back» βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη. Ο Χόλμγκεν ήταν καταλυτικός με 24 πόντους, 12 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Χάρτενστάιν έκανε το καλύτερό του ματς στην σειρά με 18 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Η δυάδα Ντέβιν Μπούκερ και Ντίλον Μπρούκς έκαναν ότι μπορούσαν σκοράροντας 24 και 23 αντίστοιχα όμως δεν ήταν αρκετό για να σταματήσουν τους πρωτοπόρους της Δύσης. Οι Θάντερ είναι η μοναδική ομάδα που πραγματοποίησε το απόλυτο 4-0 και περιμένει τον αντίπαλο της στα ημιτελικά της περιφέρειάς τους.

Δεν τα παρατάνε τόσο εύκολα οι Ντένβερ Νάγκετς, οι οποίοι μείωσαν σε 3-2 την σειρά με τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς με νίκη 125-113 στην έδρα τους. Ο σοκαριστικός τραυματισμός του Άντονι Έντουαρντς στο Game 4 της σειράς άφησε τους οπαδούς των «λύκων» να αγωνιούν για την συνέχεια στα play-off μιας και τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο μετά από πτώση.

Ράντλ και Ντονσούμου μπήκαν στα παπούτσια του άτυχου Αμερικάνου και παρότι σκόραραν 27 και 18 αντίστοιχα, ο Γιόκιτς είχε τον τελευταίο λόγο. Ο Σέρβος σταρ έκανε «triple-double» με 27 πόντους, 12 ριμπάουντ και 16 ασίστ και κράτησε την ομάδα του ζωντανή ενόψει του Game 6 στην Μινεσότα (30/04).

Όλα τα αποτελέσματα των play-off του NBA: