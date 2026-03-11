Έγραψε ιστορία ο Μπαμ Αντεμπάγιο: Έσπασε το “άπιαστο” ρεκόρ του Κόμπι Μπράιαντ στο NBA βάζοντας 83 πόντους σε ένα παιχνίδι
Οδήγησε τους Μαϊάμι Χιτ στη νίκη με 150-129 επί των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς
Μία βραδιά που θα μείνει στην ιστορία έζησε ο παίκτης των Μαϊάμι Χιτ, Bam Adebayo με τον αμερικανό σέντερ να σκοράρει 83 πόντους στην νίκη της ομάδας του επί των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς.
Ο 28χρονος σέντερ κατέγραψε τη δεύτερη μεγαλύτερη επιθετική επίδοση σε έναν αγώνα στην ιστορία του NBA, ξεπερνώντας τους 81 πόντους του Κόμπι Μπράιαντ από το 2006 και μένοντας πίσω μόνο από τους 100 του Γουίλτ Τσάμπερλεϊν το 1962.
Η βραδιά ξεκίνησε ιδανικά για τον χρυσό Ολυμπιονίκη με τις ΗΠΑ έχοντας 31 πόντους ήδη από την πρώτη περίοδο και θέτοντας από νωρίς τις βάσεις για ένα ιστορικό βράδυ.
Ο Bam Adebayo ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 20/43 σουτ εντός πεδιάς, 7/22 τρίποντα και 36/43 βολές σε 42 λεπτά συμμετοχής, ενώ πρόσθεσε και εννέα ριμπάουντ. Παράλληλα, κατέρριψε και τα ρεκόρ ΝΒΑ για τις περισσότερες εύστοχες βολές (36) και τις περισσότερες προσπάθειες (43) σε έναν αγώνα.
Η επίδοση αυτή αποτελεί φυσικά και νέο ρεκόρ στην ιστορία των Χιτ, ξεπερνώντας τους 61 πόντους που είχε σημειώσει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς το 2014, ενώ ο Αντεμπάγιο κατέρριψε και το ρεκόρ συλλόγου για τους περισσότερους πόντους σε μία περίοδο.
Αυτή ήταν η 6η διαδοχική νίκη για τους Μαϊάμι Χιτ.
NBA: Τα αποτελέσματα της βραδιάς
Φιλαδέλφεια – Μέμφις 139-129
Μπρούκλιν – Ντιτρόιτ 100-138
Μαϊάμι – Ουάσινγκτον 150-129
Ατλάντα – Ντάλας 124-112
Χιούστον – Τορόντο 113-99
Μιλγουόκι – Φοίνιξ 114-129
Σαν Αντόνιο – Βοστώνη 125-116
Γκόλντεν Στέιτ – Σικάγο 124-130 (παρ.)
Πόρτλαντ – Σαρλοτ 101-103
Σακραμέντο – Ιντιάνα 114-109
ΛΑ Λέικερς – Μινεσότα 120-106
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
———–
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
====================
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ
Βοστώνη 43-22
Νέα Υόρκη 41-25
Τορόντο 36-28
Φιλαδέλφεια 35-30
Μπρούκλιν 17-48
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ντιτρόιτ 46-18
Κλίβελαντ 40-25
Μιλγουόκι 27-37
Σικάγο 27-38
Ιντιάνα 15-50
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Μαϊάμι 37-29
Ορλάντο 35-28
Ατλάντα 34-31
Σάρλοτ 33-33
Ουάσινγκτον 16-48
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
=================
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Οκλαχόμα Σίτι 51-15
Μινεσότα 40-25
Ντένβερ 39-26
Πόρτλαντ 31-35
Γιούτα 20-45
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
Λ.Α. Λέικερς 40-25
Φοίνιξ 38-27
Γκόλντεν Στέιτ 32-33
Λ.Α. Κλίπερς 32-32
Σακραμέντο 16-50
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Σαν Αντόνιο 48-17
Χιούστον 40-24
Μέμφις 23-41
Ντάλας 21-44
Νέα Ορλεάνη 21-45
