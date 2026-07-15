Αγγλία – Αργεντινή 1-2: Με απίθανη ανατροπή προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026 η «αλμπισελέστε» και πάει για το back to back

Με μια ακόμη μυθική ανατροπή η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι επικράτησε 2-1 της Αγγλίας και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026 όπου θα αντιμετωπίσει την Κυριακή (19/7 22:00) την Ισπανία.

Η «αλμπισελέστε» με δυο γκολ στα τελευταία λεπτά του αγώνα έσβησε το όνειρο της Αγγλίας για πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ μετά από 60 χρόνια και πλέον κατάφερε να προκριθεί στον δεύτερο συνεχόμενο τελικό της και τρίτο στις τέσσερις τελευταίες διοργανώσεις.

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Από την πλευρά τους, τα «Τρία Λιοντάρια» άγγιξαν την επιστροφή στον μεγάλο τελικό για πρώτη φορά μετά το 1966 όταν και είχαν κατακτήσει το τρόπαιο επικρατώντας με 4-2 της Δυτικής Γερμανίας στο Γουέμπλεϊ αλλά δεν κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμα που πήραν με το γκολ του Γκόρντον στο 55ο λεπτό.

Τα γκολ που έφεραν την ανατροπή για την Αργεντινή πέτυχαν οι Ένζο Φερνάντεζ στο 85ο λεπτό και Λαουτάρο Μαρτίνεζ στο 90+2′.

Η πρώτη καλή φάση στο ματς σημειώθηκε στο ξεκίνημα του β’ ημιχρόνου, με τον Πίκφορντ να νικά τον Άλβαρες στο τετ-α-τετ που είχαν, ενώ στην εξέλιξη της φάσης το νέο σουτ του Αργεντινού στράικερ έδιωξε σε κόρνερ ο γκολκίπερ των Άγγλων.

Στην πρώτη της αξιόλογη προσπάθεια στο ματς, η Αγγλία πήρε το προβάδισμα. «Δράστης» του 1-0 ήταν ο Γκόρντον στο 55′ με κοντινό πλασέ στο δεύτερο δοκάρι, εκμεταλλευόμενος την καταπληκτική χαμηλή σέντρα του Ρότζερς και την αδράνεια του Ρομέρο.

Απίθανη απόκρουση σε κεφαλιά του Γκονζάλες στο 69′ έκανε ο Πίκφορντ, στην κορυφαία ευκαιρία της «Αλμπισελέστε» μέχρι τότε. Η αμέσως επόμενη για την ομάδα του Σκαλόνι ήταν ακόμη μεγαλύτερη, καθώς η κεφαλιά του ΜακΑλιστερ μετά τη σέντρα του Ντε Πολ σταμάτησε στο δεξί δοκάρι του Πίκφορντ.

Η ανωτερότητα της Αργεντινής μετά το γκολ που δέχθηκε απέφερε αποτέλεσμα στο 85′. Ο Έντσο Φερνάντες, ο οποίος μερικά 24ωρα νωρίτερα είχε πετύχει το «χρυσό» γκολ νίκης επί της Αιγύπτου, με εξαιρετικό σουτ έξω από την περιοχή έφερε τον ημιτελικό στα ίσια (1-1).

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Η Αργεντινή είχε «μυριστεί… αίμα» απέναντι σε μία παραπαίουσα Αγγλία και το εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο. Αφού στο 90’+1 ο ΜακΑλιστερ είχε το δεύτερο δοκάρι στο παιχνίδι, στο επόμενο λεπτό ο Λαουτάρο Μαρτίνες με κεφαλιά από κοντά έφερε τα πάνω κάτω (2-1) κι έστειλε την Αργεντινή στον τελικό.

ΑΓΓΛΙΑ (Τόμας Τούχελ): Πίκφορντ, Τζέιμς (82′ Μπερνς), Στόουνς (90’+6 Τόνι), Γκεΐ, Σπενς (90’+6 Ράσφορντ), Άντερσον, Ράις (83′ Οράιλι), Μπέλιγχαμ, Ρότζερς, Γκόρντον (72′ Κόνσα), Κέιν

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ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (Λιονέλ Σκαλόνι): Ε. Μαρτίνες, Μολίνα (72′ Μοντιέλ), Ρομέρο, Λ. Μαρτίνες (72′ Οταμέντι), Ταλιαφίκο (81′ Λ. Μαρτίνες), Παρέδες (64′ Γκονζάλες), Μακ Άλιστερ, Φερνάντες, Άλβαρες, Σιμεόνε (72′ Ντε Πολ), Μέσι