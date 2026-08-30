Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 1-2: Ανατροπή με «διπλό» Πέλκα στο Περιστέρι

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Πέλκα, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-1 του Ατρομήτου στο Περιστέρι, ολοκληρώνοντας την ανατροπή και κάνοντας το δύο στα δύο στη Super League.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 19ο λεπτό με τον Κρίστοφερ Νούνιες, όμως ο «Δικέφαλος του Βορρά» αντέδρασε και έφερε το παιχνίδι στα ίσα πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.

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Ο Δημήτρης Πέλκας ήταν ο παίκτης που άλλαξε τις ισορροπίες, ισοφαρίζοντας στο 43′ και πετυχαίνοντας στο 64′ το γκολ που διαμόρφωσε το τελικό 1-2.

Προβάδισμα με Νούνιες για τον Ατρόμητο

Ο Ατρόμητος μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και κατάφερε να προηγηθεί στο 19′. Ο Νούνιες βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα και έδωσε στην ομάδα του Περιστερίου το προβάδισμα, βάζοντας δύσκολα στους φιλοξενούμενους.

Ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε χρόνο για να βρει ρυθμό, αλλά σταδιακά ανέβασε την απόδοσή του και άρχισε να γίνεται περισσότερο απειλητικός.

Η πίεση των «ασπρόμαυρων» απέδωσε λίγο πριν από την ανάπαυλα. Στο 43′ ο Αλί βρήκε τον Πέλκα, ο οποίος εκτέλεσε αποτελεσματικά και έστειλε τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με το σκορ στο 1-1.

Το δεύτερο χτύπημα του Πέλκα

Ο ΠΑΟΚ διατήρησε την επιθετική του διάθεση στο δεύτερο μέρος και ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 64ο λεπτό.

Ο Πέλκας βρέθηκε ξανά στη σωστή θέση και με το δεύτερο προσωπικό του γκολ έγραψε το 1-2, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην αναμέτρηση.

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Ο Ατρόμητος προσπάθησε στα εναπομείναντα λεπτά να φτάσει στην ισοφάριση, με τις δύο ομάδες να προχωρούν σε αλλαγές για να ανανεώσουν την εικόνα τους. Ο ΠΑΟΚ, ωστόσο, διαχειρίστηκε το προβάδισμά του και κράτησε το υπέρ του αποτέλεσμα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες

Με το τρίποντο στο Περιστέρι, ο ΠΑΟΚ έφτασε τους έξι βαθμούς στις πρώτες δύο αγωνιστικές της Super League.

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Μετά την εντός έδρας επικράτηση με 4-0 επί του Λεβαδειακού στην πρεμιέρα, ο «Δικέφαλος» πέρασε και από την έδρα του Ατρομήτου, αυτή τη φορά με ανατροπή.

Αντίθετα, η ομάδα του Περιστερίου γνώρισε τη δεύτερη ήττα της στο πρωτάθλημα, μετά το εκτός έδρας 1-0 από τον Ολυμπιακό στην πρώτη αγωνιστική.

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