ΣΥΡΙΖΑ για την τραγωδία στην Τανάγρα: «Να επανεξεταστεί το καθεστώς των αεροπορικών επιδείξεων»

Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για την απώλεια των δύο πιλότων του F-4E Phantom II στην Τανάγρα εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Οι δύο αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας έχασαν τη ζωή τους όταν το μαχητικό αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν κατέπεσε κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης, στο πλαίσιο του Athens Flying Week.

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Στην ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες της τραγωδίας, θέτοντας παράλληλα ζήτημα επανεξέτασης του πλαισίου διοργάνωσης ανάλογων επιδείξεων με την παρουσία χιλιάδων θεατών.

«Επιτακτική η επανεξέταση του καθεστώτος»

«Απαιτείται πλήρης, ενδελεχής και αμερόληπτη διερεύνηση των αιτιών του τραγικού δυστυχήματος, ενώ καθίσταται επιτακτική η επανεξέταση του καθεστώτος υπό το οποίο διοργανώνονται τέτοιες επιδείξεις παρουσία χιλιάδων θεατών», επισημαίνει το κόμμα.