Βόλος – ΟΦΗ 1-1: Βαθμός με πέναλτι εκπνοή για την ομάδα της Μαγνησίας

Ο ΟΦΗ έφτασε μία ανάσα από ένα σημαντικό τρίποντο όμως ο Βόλος κατάφερε να ισοφαρίσει στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων για να παραμείνει στο κυνήγι της 8αδας.

Οι Κρητικοί είχαν προηγηθεί με το ωραίο γυριστό σουτ του Ισέκα μέσα από την περιοχή στο 65ο λεπτό, μετά από αδυναμία της άμυνας του Βόλου να απομακρύνει την μπάλα.

Ο ΟΦΗ είχε και δοκάρι στο 13ο λεπτό με την κεφαλιά του Κωστούλα, ενώ ο Βόλος έγινε πολύ πιο απειλητικός στο δεύτερο μέρος, έχοντας αρκετές φάσεις για να βρει το γκολ.

Ο Βόλος μέχρι και το φινάλε πίεσε ασφυχτικά τα καρέ των Κρητικών, έχοντας κάποιες φάσεις για γκολ. Η ισοφάριση τελικά ήρθε στο 90+7′ με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Χουάνπι για χέρι που έκανε ο Λαμπρόπουλος σε σουτ του Ουρτάδο.

Ειδικότερα, στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, σε σέντρα από τα δεξιά, ο Ουρτάδο πλάσαρε στην κίνηση, η μπάλα χτύπησε στο χέρι του Λαμπρόπουλου κι απομακρύνθηκε. Ο Γιουματζίδης δεν καταλόγισε κάτι, αλλά τον ειδοποίησαν από το VAR.

Μετά το on field review, ο διαιτητής καταλόγισε εν τέλει πέναλτι, με τον Χουάνπι να ισοφαρίζει από την άσπρη βούλα και να χαρίζει στον Βόλο το βαθμό της ισοπαλίας, την ύστατη κυριολεκτικά στιγμή.

Η ομάδα του Κώστα Μπράτσου αν και παρέμεινε χωρίς νίκη μέσα στο 2026 μετά από εννέα αγωνιστικές (0-3-6), κρατήθηκε μόλις στο -1 από τον έβδομο ΟΦΗ και παρέα με τον όγδοο Ατρόμητο στους 28 βαθμούς.

Παρά την χαμένη ευκαιρία, ο ΟΦΗ έκανε ένα μικρό βήμα παραμονής στις θέσεις που οδηγούν στα playoffs (5-8) της Super League (29 βαθμούς), αφήνοντας εκτός πρώτης οκτάδας τον Βόλο (28 βαθμούς) που ισοβαθμεί με τον Ατρόμητο.