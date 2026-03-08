Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός 0-1: “Τρίποντη” ανάσα για την ομάδα των Σερρών

Ο Πανσερραϊκός πήρε ακόμη μία νίκη επικρατώντας του Αστέρα Τρίπολης 0-1 και διατήρησε τις ελπίδες για παραμονή στην Super League ζωντανές.

Πρωταγωνιστής για την φιλοξενούμενη ομάδα ήταν ο Αντρέι Ιβάν, ο οποίος πέτυχε το νικητήριο γκολ στο 45+2′ του παιχνιδιού. Ο Αστέρας AKTOR αγωνιζόταν με δέκα παίκτες από το 28ο λεπτό, εξαιτίας αποβολής του Γιαμπλόνσκι.

Η αποβολή του Εβγκένι Γιαμπλόνσκι στο 28ο λεπτό διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό το σκηνικό στην υπόλοιπη διάρκεια του αγώνα. Το γκολ του Αντρέι Ιβάν στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ήταν το επιστέγασμα της καλής εμφάνισης των παικτών του Ζεράρ Σαραγόσα. Ο,τι κι αν δοκίμασε στο δεύτερο ημίχρονο – στο ντεμπούτο του – ο Γιώργος Αντωνόπουλος, δεν ευδοκίμησε.



Τα «λιοντάρια» μπήκαν με περίσσιο θράσος στο γήπεδο. Μόλις στο 5’ ο Λευτέρης Λύρατζης έκανε ωραία ενέργεια από τα δεξιά, γύρισε στο ύψος του πέναλτι αλλά ο επερχόμενος Γιάννης Δοϊρανλής σούταρε άστοχα. Περίπου 20 λεπτά αργότερα, ο Λύρατζης ήταν ο τελικός αποδέκτης της κούρσας του Μάριου Τσαούση, αλλά ούτε το πλασέ του πρώην μπακ του ΠΑΟΚ ήταν ικανό να απειλήσει ουσιαστικά τον Βασίλη Χατζηεμμανουήλ.

Ενδιάμεσα, οι Αρκάδες κατάφεραν να πάρουν την κατοχή της μπάλας και να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις στην περιοχή του Φρανσίσκο Τιναλίνι, με πρωταγωνιστή τον Φεντερίκο Μακέντα. Ωστόσο, ούτε η κεφαλιά του Ιταλού φορ μετά το κόρνερ του Νίκου Καλτσά (21’) ούτε το πλασέ του μετά την πάσα του Χουλιάν Μπαρτόλο (25’) βρήκαν εστία. Δυο λεπτά μετά, έγινε η φάση που άλλαξε τις αριθμητικές ισορροπίες.

Ο Γιαμπλόνσκι σε προσπάθειά του να κόψει τον Ιγκόρ Κάλινιν, τον βρήκε από μπροστά σχεδόν στο καλάμι με τις τάπες. Αρχικά ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης δεν έδειξε κάτι – μάλιστα οι γηπεδούχοι έβγαλαν και αντεπίθεση, με άστοχη κεφαλιά του Μακέντα σε σέντρα του Νικολάι Άλχο. Υπήρξε, όμως, παρέμβαση από το VAR (Κωνσταντίνος Πουλικίδης, Άγγελος Ευαγγέλου), με τον Ηπειρώτη διαιτητή να αποβάλλει με απευθείας κόκκινη τον Λευκορώσο μέσο του Αστέρα.

Οι Σερραίοι κατάφεραν να εξαργυρώσουν το αριθμητικό τους πλεονέκτημα προτού ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος. Μπορεί ο Χατζηεμμανουήλ να έδιωξε σε κόρνερ το δυνατό, μακρινό σουτ του Βόλνεϊ Φέλτες (44’), δεν μπορούσε όμως να κάνει κάτι στην τελευταία φάση των καθυστερήσεων. Ο Ιβάν έφυγε στην αντεπίθεση, συνεργάστηκε πρώτα με τον Άλεξ Τεϊσέιρα και μετά με τον Τσαούση και με αριστερό, φαλτσαριστό πλασέ «ζωγράφισε» για το 0-1.

Θέλοντας και μη, η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου βγήκε στην επανάληψη με στόχο να ισοφαρίσει. Θα μπορούσε να το κάνει αν ο Καλτσάς (49’) ήταν πιο ψύχραιμος στην επιλογή του, έχοντας την μπάλα εντός περιοχής μετά τη λανθασμένη έξοδο του Τιναλίνι. Στην απέναντι πλευρά, μετά από κόρνερ του Άντριαν Ριέρα, ο Ιβάν (54’) πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα βρήκε στη ρίζα της δεξιάς δοκού από την εξωτερική πλευρά και κατέληξε άουτ.

Μπαίνοντας στο τελευταίο 20λεπτο, ο Αστέρας σπατάλησε μοναδική ευκαιρία να ισοφαρίσει. Ο Δημήτρης Εμμανουηλίδης έκανε έξοχη ενέργεια στα δεξιά, πραγματοποίησε το παράλληλο γύρισμα, η μπάλα πέρασε από τον Τιναλίνι και πάνω στη γραμμή, ο Τσιντέρα Οκό απέτυχε να τη σπρώξει στα ανυπεράσπιστα δίχτυα. Ο 23χρονος Νιγηριανός φορ προσπάθησε να πάρει… ρεβάνς από τον εαυτό του στο 79’: κατέβασε ωραία την μπάλα, γύρισε και σούταρε διαγώνια, μα και άστοχα.

Το 0-1 έμεινε μέχρι τέλους, με τον Αστέρα Τρίπολης να συμπληρώνει τέσσερις διαδοχικές ήττες και εννέα στις δέκα τελευταίες αγωνιστικές και, μοιραία, να αποδοκιμάζεται έντονα. Με 16 βαθμούς οι Αρκάδες παραμένουν στην προτελευταία θέση, στο -5 από ΑΕΛ και Παναιτωλικό – αλλά πλέον νιώθουν καυτή την ανάσα του Πανσερραϊκού που ανέβηκε στους 15. Οι Σερραίοι, που πήραν το πρώτο εκτός έδρας «τρίποντο» στη σεζόν το οποίο και πανηγυρίστηκε δεόντως από τους πέντε (5) φίλους τους που βρέθηκαν στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», συγκέντρωσαν επτά βαθμούς στην τελευταία τετράδα αγώνων και (δικαιούνται να) ελπίζουν.