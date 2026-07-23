Παγκόσμια Ημέρα Sjögren: Το αυτοάνοσο που αναγνωρίζεται δύσκολα ακόμα και από τους γιατρούς

Η νόσος Sjögren είναι μια χρόνια, συστηματική αυτοάνοση νόσος, στην οποία το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στους αδένες παραγωγής υγρών του σώματος και, συχνά, σε άλλα όργανα και συστήματα.

Θεωρείται σπάνια και σε μεγάλο βαθμό υποδιαγνωσμένη, με δυσανάλογα μεγαλύτερη επίπτωση στις γυναίκες, οι οποίες αποτελούν περίπου το 90% των ασθενών.

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Πέρα από την ξηροφθαλμία και την ξηροστομία, μπορεί να προκαλέσει εξουθενωτική κόπωση, πόνο στις αρθρώσεις και τους μύες, νευροπαθητικό πόνο, γνωστικές δυσκολίες που συχνά περιγράφονται ως «ομίχλη εγκεφάλου» και, σε ορισμένες περιπτώσεις, προσβολή των πνευμόνων, των νεφρών ή του λεμφικού συστήματος.

Η διάγνωση καθυστερεί συχνά σημαντικά, με μελέτες να αναφέρουν μέση καθυστέρηση περίπου επτά ετών από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.

«Κανείς δεν ακούει» -Οι μαρτυρίες των ασθενών

Η καμπάνια «Κανείς δεν ακούει» που πραγματοποιεί η Sjögren Europe βασίζεται σε αληθινές μαρτυρίες ασθενών από όλη την Ευρώπη και φωτίζει όσα συχνά δεν είναι ορατά στους άλλους. Πίσω από φράσεις όπως «πονάει η κοιλιά μου» ή «απλώς είμαι κουρασμένη/-ος» μπορεί να βρίσκεται μια σύνθετη, συστηματική αυτοάνοση νόσος. Οι μαρτυρίες αποτυπώνουν πώς ο αόρατος πόνος, η κόπωση, οι δυσκολίες στη γονεϊκότητα, στην εργασία και στην καθημερινότητα, αλλά και το οικονομικό βάρος της χρόνιας νόσου, συχνά υποτιμώνται από το οικογενειακό περιβάλλον, τους εργοδότες, τους επαγγελματίες υγείας και την κοινωνία.

Οι ασθενείς αντιμετωπίζονται με δυσπιστία

Η Sjögren Europe σε όλη τη διάρκεια του Ιουλίου πραγματοποιεί πανευρωπαϊκή καμπάνια ενημέρωσης, με επίκεντρο την Παγκόσμια Ημέρα Sjögren. Στην Ελλάδα, η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.), ιδρυτικό μέλος της Sjögren Europe, συμμετέχει στην καμπάνια, αναδεικνύοντας την κοινή εμπειρία των ανθρώπων που ζουν με τη νόσο: τη δυσπιστία που συναντούν όταν περιγράφουν τον πόνο, την εξουθενωτική κόπωση και τις υπόλοιπες, συχνά αόρατες, επιπτώσεις της.

«Χρόνια τώρα, οι ασθενείς με τη νόσο Sjögren στην Ελλάδα αλλά και πανευρωπαϊκά μάς λένε ότι δεν τους πιστεύουν, ούτε στο οικογενειακό ή το εργασιακό τους περιβάλλον, ούτε πάντα στο ιατρείο. Φέτος θέλουμε αυτό να αλλάξει: κάθε ασθενής αξίζει να ακουστεί και να τον πιστέψουν», δήλωσε η Καίτη Αντωνοπούλου, Πρόεδρος της Sjögren Europe και Πρόεδρος της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

Αόρατη νόσος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Sjögren Europe αναφέρει: «Εδώ και χρόνια, οι ασθενείς μας λένε το ίδιο πράγμα: δεν τους πιστεύουν. Ούτε οι άνθρωποι γύρω τους, ούτε πάντα οι γιατροί στους οποίους απευθύνονται για βοήθεια. Ο χρόνιος πόνος, η εξάντληση και το καθημερινό βάρος μιας αόρατης νόσου συχνά απορρίπτονται ως ασήμαντα. Αυτή την Παγκόσμια Ημέρα Sjögren, θέλουμε κάθε ασθενής να ξέρει ότι τον ακούμε, τον πιστεύουμε και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να ακουστεί παντού».

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Τι ζητούν οι ασθενείς

Μέσα από την καμπάνια, η Sjögren Europe και οι οργανώσεις-μέλη της καλούν τους επαγγελματίες υγείας να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τα συμπτώματα που αναφέρουν οι ασθενείς και να συμβάλλουν στη μείωση της καθυστέρησης στη διάγνωση. Παράλληλα, ζητούν από τους φορείς χάραξης πολιτικής και τα συστήματα υγείας να αναγνωρίσουν τον αντίκτυπο της νόσου στην εργασία, στην οικογενειακή ζωή και στην ψυχική υγεία, και από τους εργοδότες, τις οικογένειες και το ευρύ κοινό να ακούν και να πιστεύουν τους ασθενείς όταν περιγράφουν μια νόσο που δεν είναι πάντα ορατή.