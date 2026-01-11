Βαθμολογία Super League: Σκαρφάλωσε στην 5αδα ο Παναθηναϊκός, έπεσε 3η η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ έμεινε στην ισοπαλία στο Κλεάνθης Βικελίδης απέναντι στον Άρη και “γκρεμίστηκε” από την κορυφή της βαθμολογίας της Super League.

Παρότι προηγήθηκε στο “Βικελίδης”, η ΑΕΚ κινδύνευσε ακόμη και με ήττα από τον Άρη, με το VAR να αποτρέπει ένα δεύτερο γκολ των “κιτρίνων”. H “Ένωση” είχε τις δικές της ευκαιρίες στο παιχνίδι αλλά τελικά οι δύο ομάδες… κόλλησαν στο 1-1.

Στην κορυφή από την οποία έπεσε η ΑΕΚ ανέβηκε ο Ολυμπιακός, με τον ΠΑΟΚ να ακολουθεί με ένα βαθμό λιγότερο, μετά τις χθεσινές (10/01) νίκες τους επί Ατρομήτου και Παναιτωλικού. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός πήρε το πρώτο δικό του “τρίποντο” στο 2026, με το 3-0 επί του Πανσερραϊκού και “έπιασε” το Βόλο στην 5η θέση της βαθμολογίας.

Τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League και η βαθμολογία:

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet 1-1

Ατρόμητος – Ολυμπιακός 0-2

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 0-3

Κυριακή 11 Ιανουαρίου

Λεβαδειακός – Βόλος 3-1

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 4-0

Άρης – ΑΕΚ 1-1

Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός 3-0

Η βαθμολογία της Super League

1. Ολυμπιακός 39

2. ΠΑΟΚ 38

3. ΑΕΚ 38

4. Λεβαδειακός 28

5. Παναθηναϊκός 25*

6. Βόλος 25

7. Άρης 21

8. Κηφισιά 19

9. Παναιτωλικός 15

10. Αστέρας Τρίπολης 13

11. Ατρόμητος 13

12.ΟΦΗ 12*

13. ΑΕΛ Novibet 10

14. Πανσερραϊκός 5

*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν ένα ματς λιγότερο

H επόμενη αγωνιστική (17η)

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

Πανσερραϊκός – Κηφισιά (3.30μμ)

Κυριακή 18 Ιανουαρίου

ΑΕΛ Novibet –Αρης (5μμ)

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ (7μμ)

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (9μμ)

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

Παναιτωλικός – Λεβαδειακός (6μμ)

Βόλος – Ατρόμητος (8μμ)

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός ΑΝΑΒΟΛΗ