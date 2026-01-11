Βαθμολογία Super League: Σκαρφάλωσε στην 5αδα ο Παναθηναϊκός, έπεσε 3η η ΑΕΚ
Συνεχίζεται με αμείωτη η ένταση η μάχη του τίτλου
Η ΑΕΚ έμεινε στην ισοπαλία στο Κλεάνθης Βικελίδης απέναντι στον Άρη και “γκρεμίστηκε” από την κορυφή της βαθμολογίας της Super League.
Παρότι προηγήθηκε στο “Βικελίδης”, η ΑΕΚ κινδύνευσε ακόμη και με ήττα από τον Άρη, με το VAR να αποτρέπει ένα δεύτερο γκολ των “κιτρίνων”. H “Ένωση” είχε τις δικές της ευκαιρίες στο παιχνίδι αλλά τελικά οι δύο ομάδες… κόλλησαν στο 1-1.
Στην κορυφή από την οποία έπεσε η ΑΕΚ ανέβηκε ο Ολυμπιακός, με τον ΠΑΟΚ να ακολουθεί με ένα βαθμό λιγότερο, μετά τις χθεσινές (10/01) νίκες τους επί Ατρομήτου και Παναιτωλικού. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός πήρε το πρώτο δικό του “τρίποντο” στο 2026, με το 3-0 επί του Πανσερραϊκού και “έπιασε” το Βόλο στην 5η θέση της βαθμολογίας.
Τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League και η βαθμολογία:
Σάββατο 10 Ιανουαρίου
Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet 1-1
Ατρόμητος – Ολυμπιακός 0-2
Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 0-3
Κυριακή 11 Ιανουαρίου
Λεβαδειακός – Βόλος 3-1
ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 4-0
Άρης – ΑΕΚ 1-1
Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός 3-0
Η βαθμολογία της Super League
1. Ολυμπιακός 39
2. ΠΑΟΚ 38
3. ΑΕΚ 38
4. Λεβαδειακός 28
5. Παναθηναϊκός 25*
6. Βόλος 25
7. Άρης 21
8. Κηφισιά 19
9. Παναιτωλικός 15
10. Αστέρας Τρίπολης 13
11. Ατρόμητος 13
12.ΟΦΗ 12*
13. ΑΕΛ Novibet 10
14. Πανσερραϊκός 5
*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν ένα ματς λιγότερο
H επόμενη αγωνιστική (17η)
Σάββατο 17 Ιανουαρίου
Πανσερραϊκός – Κηφισιά (3.30μμ)
Κυριακή 18 Ιανουαρίου
ΑΕΛ Novibet –Αρης (5μμ)
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ (7μμ)
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (9μμ)
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου
Παναιτωλικός – Λεβαδειακός (6μμ)
Βόλος – Ατρόμητος (8μμ)
Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός ΑΝΑΒΟΛΗ
