Νέα Φιλαδέλφεια: Συνελήφθησαν οκτώ άτομα κατά τους ελέγχους πριν το ντέρμπι ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Στη σύλληψη οκτώ ατόμων την Κυριακή 19/4 στην Allwn Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια πριν τον αγώνα της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ προχώρησαν οι Αρχές.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν εντατικοί έλεγχοι από τους αστυνομικούς που είχαν διατεθεί για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την πρόληψη της αθλητικής βίας, κατά τους οποίους συνελήφθησαν -8- άτομα, ηλικίας 57, 30, 25, 21, 20, 19 και 18 ετών.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τους για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, περί όπλων και περί αντιμετώπισης βίας σε αθλητικούς χώρους.

Συγκεκριμένα, σε σωματικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν εξωτερικά των θυρών πριν την έναρξη της αναμέτρησης, κατελήφθησαν ο 18χρονος και ο 57χρονος να κατέχουν δύο κροτίδες και ένα καπνογόνο ενώ στην κατοχή της 21χρονης και του 19χρονου εντοπίστηκαν σιδερογροθιά και αναδιπλούμενος σουγιάς αντίστοιχα.

Επιπρόσθετα, στην κατοχή -4- ατόμων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητες ακατέργαστης κάνναβης. Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.