Βαθμολογία Super League: Καλπάζει για τον τίτλο η ΑΕΚ – Στο -5 από την «Ένωση» ο Ολυμπιακός

Μεγάλοι κερδισμένοι της 2ης αγωνιστικής των playoffs της Super League είναι οι ΑΕΚ και Ολυμπιακός που επικράτησαν των ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού αντίστοιχα.

Ο Ολυμπιακός ήταν κυριαρχικός στο μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, εκμεταλλεύτηκε όλα τα λάθη της «πράσινης» άμυνας και νίκησε με 2-0 στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των play off της Super League, παραμένοντας πλέον μοναδικός «κυνηγός» της ΑΕΚ στη μάχη για το πρωτάθλημα, καθώς είναι στη 2η θέση και στο -5 απ’ την κορυφή.

Η ΑΕΚ από την πλευρά της παραδίδοντας σεμινάριο τακτικής και αφοσίωσης θριάμβευσε με 3-0 του ΠΑΟΚ στην «Αγιά Σοφιά – Allwyn Arena» για τη 2η Αγωνιστική των Play Off 1-4 του πρωταθλήματος της Super League, αποκτώντας τεράστιο προβάδισμα για την κατάκτηση του φετινού τίτλου.

Η βαθμολογία των playoffs της Super League

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore

Το υπόλοιπο πρόγραμμα των playoffs της Stoiximan Super League

3η αγωνιστική: Κυριακή 3 Μαΐου

19:00 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

4η αγωνιστική: Κυριακή 10 Μαΐου

19:30 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

19:30 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική: Τετάρτη 13 Μαΐου

19:30 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

6η αγωνιστική: Κυριακή 17 Μαΐου

19:30 ΑΕΚ – Ολυμπιακός

19:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ