Τέσσερις συλλήψεις σε ελέγχους πριν την έναρξη του Παναθηναϊκός AKTOR-Μονακό

Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων πριν την έναρξη του αγώνα του Παναθηναϊκού AKTOR με την Μονακό στο T-Center για τα play-in της Euroleague στο Μαρούσι προχώρησαν οι Αρχές.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διεξαγωγής του αγώνα πραγματοποιήθηκαν εντατικοί έλεγχοι από τους αστυνομικούς που είχαν διατεθεί για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την πρόληψη της αθλητικής βίας, κατά τους οποίους συνελήφθησαν -4- άτομα, ηλικίας 34, 38, 39 και 46 ετών.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α και το Αστυνομικό Τμήμα Ο.Α.Κ.Α./Δ.Α.Β.Α.Α./Γ.Α.Δ.Α., σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τους για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Συγκεκριμένα, σε σωματικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν εξωτερικά των θυρών πριν την έναρξη της αναμέτρησης, κατελήφθησαν οι ανωτέρω να κατέχουν μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.