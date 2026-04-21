Καλαμάτα: Αυτός είναι ο διάδοχος του Αλέκου Βοσνιάδη

Η Καλαμάτα προετοιμάζεται για την επιστροφή της στην Super League με τις προεργασίες για την εύρεση του αντικαταστάτη του Αλέκου Βοσνιάδη να έχουν ήδη γίνει.

Ειδικότερα, η συζητήσεις με τον Παναγιώτης Χριστοφιλέα βρίσκονται στην τελική ευθεία προκειμένου να αναλάβει καθήκοντα ως προπονητής των Μεσσηνίων, με τον Καλαματιανό κόουτς να έχει αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις από τη θητεία του στον πάγκο της Ελλάς Σύρου.

Ο Γιώργος Πρασσάς δίνει στον Χριστοφιλέα τα ηνία ενώ παράλληλα «κλείδωσε» και η απόφαση για τον Ντανιέλ Μπατίστα που θα είναι ο νέος team manager της Καλαμάτας.

Ο άλλοτε επιθετικός της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού ήταν η πρώτη κίνηση για τη στελέχωση του τμήματος, με το ζήτημα του διαδόχου του Αλέκου Βοσνιάδη να έχει επίσης διευθετηθεί και να εκκρεμούν μόνο οι ανακοινώσεις.