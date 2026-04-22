ΠΑΟΚ – Μπιλμπάο: Η ώρα και το κανάλι του πρώτου τελικού του FIBA Europe Cup

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Μπιλμπάο στον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup με στόχο ένα ισχυρό προβάδισμα για τον επαναληπτικό της Ισπανίας.

Η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Μπιλμπάο θα διεξαχθεί στο Παλατάκι σήμερα (22/04) στις 19:15 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 Σπορ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Θεσσαλονικείς θα ψάξουν για εκδίκηση τη φετινή σεζόν από τους Βάσκους, μιας και στο περσινό FIBA Europe Cup είχαν ηττηθεί στον τελικό στη διαφορά πόντων από τους Βάσκους