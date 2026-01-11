Άρης – ΑΕΚ 1-1: Έμεινε στο “Χ” η Ένωση στο “Βικελίδης” και έπεσε από την κορυφή της Super League

Η ΑΕΚ ήταν χλομή στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και έμεινε στην ισοπαλία με τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης.

Η Ένωση προηγήθηκε αλλά οι γηπεδούχοι πήραν το βαθμό (1-1), έχοντας μάλιστα και γκολ που ακυρώθηκε μετά από έλεγχο του VAR στο 57′. Η ΑΕΚ προηγήθηκε νωρίς (8′) με τον Κοϊτά, ο Αρης ισοφάρισε επίσης νωρίς (11′) με τον Γιένσεν, αλλά από κει και πέρα παρά τις εκατέρωθεν χαμένες ευκαιρίες δεν άλλαξε ως το τέλος το 1-1

Ο Άρης μπήκε στο ματς με διάθεση να έχει την κατοχή της μπάλας κι έτσι να μη δώσει την ευκαιρία στην ΑΕΚ να βρει καλό ρυθμό και να αναπτυχθεί επιθετικά. Η Ένωση άρχισε σιγά σιγά να κερδίζει μέτρα και στο 8′ έφτασε στο 0-1. Ο Πήλιος απομάκρυνε από την περιοχή της Ένωσης, ο Τεχέρο έκανε τραγικό λάθος με το κακό γύρισμά του προς τα πίσω, ο Λιούμπιτσιτς βγήκε μόνος του μπροστά και θέλοντας να σιγουρέψει το γκολ, έδωσε δίπλα του στον Κοϊτά που με κενή εστία έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Ο Άρης, ωστόσο, δεν πανικοβλήθηκε από αυτή την εξέλιξη και έφτασε γρήγορα στην ισοφάριση. Αρχικά ο Καντεβέρε στο 9′ απείλησε από πλάγια θέση με τον Στρακόσα να αποκρούει με το δεξί πόδι και στο 10′ ο Μόντσου με σουτ είδε την μπάλα να περνάει ελάχιστα δίπλα από το κάθετο. Στο κόρνερ που ακολούθησε ο Λιούμπισιτς απομάκρυνε με το κεφάλι, με τον αμαρκάριστο Γένσεν να κατεβάζει και να βρίσκει με καλοζυγισμένο σουτ τα δίχτυα ισοφαρίζοντας σε 1-1 για τους κίτρινους στο 11′.

Η ΑΕΚ πήρε στη συνέχεια την κατοχή της μπάλας και προσπάθησε να απειλήσει την εστία του Αθανασιάδη. Ο Έλληνας τερματοφύλακας έβγαλε σε κόρνερ το φάουλ του Ράζβαν Μαρίν (22’) αλλά αυτή ήταν, ουσιαστικά, η μοναδική αξιόλογη φάση ως το τέλος του πρώτου μέρους. Το δεύτερο ξεκίνησε με την εικόνα του αγώνα να είναι παρόμοια – με διαφορά τις νιφάδες χιονιού που άρχισαν να πέφτουν.

Στο 57’ έγινε μια άκρως αμφισβητούμενη φάση. Ο Ζοάο Μάριο έχασε την μπάλα, αυτή απομακρύνθηκε, με τον Ντούντου Ροντρίγκες να κάνει το σλάλομ και με διαγώνιο σουτ να σκοράρει. Ωστόσο, έπειτα από παρέμβαση του VAR (Κρίστοφερ Χάγκενες, Εμίλ Τόρκελσεν), ο Ροχίτ Σάγκι έκανε on field review, σφυρίζοντας φάουλ υπέρ του Ζοάο Μάριο – από τον Λίντσεϊ Ρόουζ – στο ξεκίνημα της φάσης.

Οι Θεσσαλονικείς κατάφεραν να ελέγξουν το ρυθμό από εκεί και μετά και μέχρι τις αλλαγές του Νίκολιτς. Πάντως, στο 78’, από εκτέλεση κόρνερ του Μόντσου και με τη βοήθεια του αέρα, η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Στρακόσια. Στα τελευταία λεπτά η ΑΕΚ απώλεσε σπουδαίες ευκαιρίες για να πάρει το «τρίποντο».

Ο Νίκλας Ελίασον νικήθηκε στο διαγώνιο πλασέ από τον Αθανασιάδη, με το Λούκα Γιόβιτς να αστοχεί απελπιστικά από το ημικύκλιο της περιοχής με κενή εστία. Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Πέτρος Μάνταλος σούταρε, η μπάλα βρήκε λίγο σε πόδι αμυνόμενου και πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Άρη. Κάπως έτσι το 1-1 έμεινε ως το τέλος – τρίτη σερί ισοπαλία ανάμεσα στις δυο ομάδες στην κανονική διάρκεια της Super League.

Πλέον, αμφότερες στρέφουν την προσοχή τους στα προημιτελικά του Κυπέλλου. Ο Άρης πηγαίνει στην Αθήνα για να παίξει με τον Παναθηναϊκό (Τετάρτη 14/1, 20:30) ενώ λίγες ώρες νωρίτερα η ΑΕΚ περιμένει στην OPAP Arena τον ΟΦΗ (14/1, 17:00). Αναφορικά με τη μάχη του πρωταθλήματος, η ΑΕΚ έπεσε στην τρίτη θέση της Super League παρέα με τον ΠΑΟΚ και στο -1 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό ενώ ο Άρης με 21 βαθμούς είναι έβδομος και στο -10 από τον τέταρτο Λεβαδειακό.



Διαιτητής: Ροχίτ Σάγκι (Νορβηγίας)

Κίτρινες: Καντεβέρε, Αθανασιάδης, Μόντσου – Πινέδα, Κοϊτά.



Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Γένσεν (80’ Γαλανόπουλος), Άλβαρο, Τεχέρο, Καντεβέρε, Ράτσιτς, Πέρεθ, Φαντιγκά, Μόντσου, Ντούντου, Ρόουζ.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Μουκουντί, Ρέλβας, Οντουμπάτζο, Πήλιος, Λιούμπισιτς (66’ Βάργκα), Πινέδα (61’ Μάνταλος), Μάριν, Ζοάο Μάριο (66’ Ελίασον), Κοϊτά (84’ Κουτέσα), Γιόβιτς.

