ΠΑΟΚ: Τρομερό drone show για τα 100 χρόνια ζωής στην Τούμπα (Βίντεο)

Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΟΚ, με τις εκδηλώσεις για τα γενέθλια του «δικεφάλου» του Βορρά να κορυφώνονται.

Λίγο πριν τις 19:30 της Δευτέρας η πλατεία Αριστοτέλους πήρε «φωτιά», με τους οπαδούς των «ασπρόμαυρων» να στήνουν ένα φαντασμαγορικό «pyro show»για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της αγαπημένης τους ομάδας. Οι φίλαθλοι δημιούργησαν μια μαγική ατμόσφαιρα στο κέντρο της μακεδονικής πόλης, όπου συγκεντρώθηκαν μαζικά.

Μόλις το ρολόι έδειξε 19:26 – τη χρονιά ίδρυσης του συλλόγου – η πλατεία φωτίστηκε από δεκάδες καπνογόνα και πυροτεχνήματα, χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό γεμάτο πάθος και συγκίνηση.

Παράλληλα, στήθηκε και ένα υπέροχο drone show πάνω από την Τούμπα.