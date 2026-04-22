Ολυμπιακός: “Στην τελική ευθεία για την απόκτηση του Κόντι Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ” – Τι λέει Ιταλός δημοσιογράφος

Πριν ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στα play-off της Euroleague, ο Ολυμπιακός θέλει να κλείσει τον Κόντι Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ για την επόμενη σεζόν.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Ματέο Αντρεάνι, οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε πλήρη συμφωνία για συμβόλαιο 2+1 χρόνων που θα ισχύει από την ερχόμενη σεζόν. Το «φλερτ» μεταξύ των 2 υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό και όπως φαίνεται θα έχει αίσιο τέλος.

Olympiacos Piraeus and Codi Miller-McIntyre are finalizing a multi-year agreement.



Final details, then a two-year contract with an option for a third will be signed. pic.twitter.com/B5ZpapJ8Zv— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) April 22, 2026

Από την στιγμή που πραγματοποιηθεί, μεταφράζεται αυτόματα στην αποχώρηση κάποιου άλλου γκάρντ με τον πρώτο υποψήφιο να είναι ο Μόντε Μόρις που δεν έχει πείσει με τις εμφανίσεις του.

Με την φανέλα του Ερυθρού Αστέρα φέτος μετράει 12.6 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 7.4 ασίστ σε 30 λεπτά συμμετοχής στην Euroleague. Οι σέρβικη ομάδα αποκλείστηκε από την Μπαρτσελόνα στα play-in θέσεων 9-10, με την σεζόν της ομάδας να ολοκληρώνεται και τον δρόμο αποχώρησης να ελευθερώνεται.