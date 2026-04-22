Πόσο σας έχει στρέψει η ακρίβεια στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας;
Πόσο σας έχει στρέψει η ακρίβεια στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πόσο σας έχει στρέψει η ακρίβεια στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: “Στην τελική ευθεία για την απόκτηση του Κόντι Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ” – Τι λέει Ιταλός δημοσιογράφος

Μόνο οι υπογραφές έμειναν για την συμφωνία των δύο πλευρών

KLODIAN LATO / EUROKINISSI
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ
UPD: 17:01

Πριν ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στα play-off της Euroleague, ο Ολυμπιακός θέλει να κλείσει τον Κόντι Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ για την επόμενη σεζόν.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Ματέο Αντρεάνι, οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε πλήρη συμφωνία για συμβόλαιο 2+1 χρόνων που θα ισχύει από την ερχόμενη σεζόν. Το «φλερτ» μεταξύ των 2 υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό και όπως φαίνεται θα έχει αίσιο τέλος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την στιγμή που πραγματοποιηθεί, μεταφράζεται αυτόματα στην αποχώρηση κάποιου άλλου γκάρντ με τον πρώτο υποψήφιο να είναι ο Μόντε Μόρις που δεν έχει πείσει με τις εμφανίσεις του.

Με την φανέλα του Ερυθρού Αστέρα φέτος μετράει 12.6 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 7.4 ασίστ σε 30 λεπτά συμμετοχής στην Euroleague. Οι σέρβικη ομάδα αποκλείστηκε από την Μπαρτσελόνα στα play-in θέσεων 9-10, με την σεζόν της ομάδας να ολοκληρώνεται και τον δρόμο αποχώρησης να ελευθερώνεται.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ