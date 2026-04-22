Ντόναλντ Τραμπ: Πιθανές συνομιλίες με το Ιράν την ερχόμενη Παρασκευή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι είναι πιθανό να γίνουν νέες συνομιλίες με το Ιράν το επόμενο 72ωρο με στόχο μία συμφωνία για τέλος της σύγκρουσης.

Ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων μπορεί να αρχίσει ακόμη και την Παρασκευή (24/4) με τις δηλώσεις του αμερικανού προέδρου να συμφωνούν πλήρως με πηγές από το Πακιστάν που κάνουν λόγο για «θετικές διαμεσολαβητικές προσπάθειες» και επαναφέρουν το ενδεχόμενο επανέναρξης των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μέσα στις επόμενες «36 έως 72 ώρες».

Σε ερώτηση από τη New York Post για αυτή την πιθανή εξέλιξη, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε μέσω γραπτού μηνύματος: «Είναι πιθανό».