Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός 3-0: “Πράσινος” περίπατος με τρία γκολ στο 1ο ημίχρονο

Ο Παναθηναϊκός έκανε περίπατο και κατάφερε να ξεκινήσει το 2026 με άνετη νίκη επί του Πανσερραϊκού στον αγώνα για την 16η αγωνιστική της Super League.

Βρίσκοντας δύο πέναλτι στο πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης, ο Παναθηναϊκός δεν δυσκολεύτηκε να “καθαρίσει” τον Πανσερραϊκό και να πάρει το θετικό αποτέλεσμα στο πρώτο του ματς για τη νέα χρονιά στη Super League.

Ο Τζούρισιτς με διπλή προσπάθεια και ο Ζαρουρί ευστόχησαν από τα 11 βήματα για το “τριφύλλι”, ενώ ο Γεντβάι πέτυχε το τρίτο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, με τον Τετέι να χάνει στη συνέχεια καλές ευκαιρίες για ένα δικό του τέρμα στο ντεμπούτο του με τους “πράσινους”.

Στο δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκός έψαξε στο πρώτο τέταρτο κι άλλο γκολ, έχοντας ως απόλυτο πρωταγωνιστή τον Τεττέη που ήταν μέαα σε τέσσερις φάσεις.

Δύο από αυτές πέρασαν άουτ αλλά δύο καλά τελειώματα με σουτ και κεφαλιά σταμάτησαν στον εξαιρετικό Τσομπανίδη που είχε σπουδαίες επεμβάσεις. Στη συνέχεια, ο Πανσερραϊκός είδε VAR και διαιτητή να του ακυρώνει ένα πέναλτι με τον Ιβάν και ένα γκολ για οφσάιντ του Καρέλη, με αποτέλεσμα το σκορ να μην αλλάξει μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης.

Οι Σερραίοι έμειναν και με παίκτη λιγότερο στα τελευταία λεπτά, μετά την αποβολή του Ντε Μάρκο με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 86′, χωρίς πάντως να επηρεάσει αυτό την εξέλιξη του αγώνα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Κώτσιρας, Γεντβάι (86’ Ίνγκασον), Τουμπά, Καλάμπρια, Τσιριβέγια (80’ Σιώπης), Τσέριν, Πελίστρι (66’ Μπόκος), Τζούριτσιτς (66’ Ρενάτο Σάντσες), Ζαρουρί (81’ Κυριακόπουλος), Τεττέη.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τσομπανίδης, Λύρατζης (59’ Ουαγκέ), Φέλτες, Ομεονγκά (46’ Δοϊρανλής), Τσαούσης, Ντάνκαν, Λιάσος, Νάνελι (46’ Γκελασβίλι), Σοφιανός (59’ Καρέλης), Ντε Μάρκο, Ιβάν (77’ Μασκανάκης).