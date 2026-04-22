Στουρνάρας: «Η ΕΚΤ θα πρέπει να τηρήσει στάση αναμονής για τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα»

Στάση αναμονής θα πρέπει να κρατήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την ερχόμενη εβδομάδα αναφορικά με την απόφασή της για τα επιτόκια, σύμφωνα με το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα.

Ο Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας «11ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών», ανέφερε ότι «δεδομένης της αβεβαιότητας και των μεγάλων ελπίδων ότι αυτός ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει σύντομα, πιστεύω -είναι η γνώμη μου- αλλά θα σας δώσουμε τα δεδομένα την επόμενη εβδομάδα όταν συναντηθούμε στη Φρανκφούρτη, η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να περιμένουμε». «Εάν χρειαστεί, θα δράσουμε αμέσως», πρόσθεσε.

Ο διοικητής της ΤτΕ ανέφερερε ακόμη ότι σύμφωνα με τα διαθέσιμα μέχρι στιγμής στοιχεία, η οικονομία φαίνεται να κινείται πιο κοντά στο βασικό μακροοικονομικό σενάριο της ΕΚΤ παρά στο δυσμενές σενάριο.

Όπως επεσήμανε «προς το παρόν, όλες οι εκτιμήσεις που έχουμε είναι ότι ο πληθωρισμός -προς το παρόν, το επαναλαμβάνω αυτό- θα μπορούσε να είναι χαμηλότερος από ό,τι στο βασικό μας σενάριο φέτος, δεδομένων των τρεχουσών συνθηκών και εάν ο πόλεμος τελειώσει σύντομα».

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας και ειδικότερα στο ενδεχόμενο κλιμάκωσης της έντασης στα Στενά του Ορμούζ, σημείωσε ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ταχεία βελτίωση της κατάστασης, ενώ υπενθύμισε ότι η Ευρώπη έχει ήδη αποκτήσει σημαντική εμπειρία.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την οποία χαρακτήρισε «το μεγαλύτερο επίτευγμα» της ευρωπαϊκής οικονομικής αρχιτεκτονικής. «Κανείς στην Ευρώπη δεν θα μπορούσε ή θα τολμούσε να μειώσει την ανεξαρτησία της ΕΚΤ», ανέφερε, συμπληρώνοντας ότι ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών δεν είναι η μεγιστοποίηση των κερδών, αλλά η διασφάλιση της σταθερότητας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Όπως εξήγησε, η βασική πρόκληση για τη νομισματική πολιτική παραμένει η επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο «χωρίς να υπάρξει ο κίνδυνος ύφεσης», επισημαίνοντας ότι οι αποφάσεις απαιτούν λεπτές ισορροπίες, ιδίως σε περιβάλλον εξωγενών σοκ.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε την ανάγκη περαιτέρω εμβάθυνσης της ενοποίησης. «Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη, όχι λιγότερη», δήλωσε, τονίζοντας την ανάγκη για ένωση κεφαλαιαγορών και στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών. Όπως σημείωσε, παρατηρείται πλέον σύγκλιση, με τον ευρωπαϊκό Νότο να αναπτύσσεται ταχύτερα από τον Βορρά.