Βαλένθια – Ολυμπιακός 85-84: Ήττα στις λεπτομέρειες για τους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε (85-84) στις λεπτομέρειες από την Βαλένθια εκτός έδρας για την 33η αγωνιστική της Euroleague.

Οι Πειραιώτες παρότι προηγήθηκαν με 84-83 με δίποντο του Φουρνιέ στα 13” πριν το φινάλε του αγώνα, είδαν τους διαιτητές να χρεώνουν με φάουλ τον Γάλλο πάνω σε μαρκάρισμα στον Μοντέρο (τραυματίστηκε στη φάση). Ο Ντε Λαρέα πήρε την ευθύνη για τις βολές και με 2/2 έγραψε το 84-85, με τον Φουρνιέ στο τέλος να μην μπορεί να σκοράρει και τους Ισπανούς να παίρνουν τελικά τη νίκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με αυτή την ήττα ο Ολυμπιακός έπεσε στο 22-12, με τη Βαλένθια από την πλευρά της με ένα ματς λιγότερο να είναι στο 21-12.