Τρόμος στο Λουτράκι: Σκαλωσιά υποχώρησε και καταπλάκωσε ΙΧ αυτοκίνητο

Τρόμος επικράτησε το απόγευμα της Κυριακής 28/6 στο Λουτράκι όταν μεταλλική σκαλωσιά που είχε τοποθετηθεί σε κτίριο κατέρρευσε στη μέση του δρόμου.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν στη διασταύρωση των οδών Υψηλάντου και Περίανδρου σύμφωνα με το Korinthostv, με την σκαλωσιά να πέφτει πάνω σε όχημα που ήταν στην περιοχή και στο οποίο προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές.