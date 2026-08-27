Πιερία: Νεκρός 69χρονος τουρίστας στην Ολυμπιακή Ακτή

Νεκρός ανασύρθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης ένας 69χρονος υπήκοος Σερβίας από τη θαλάσσια περιοχή της Ολυμπιακής Ακτής στην Πιερία.

Ο άνδρας εντοπίστηκε στη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στην ακτή, όπου ξεκίνησε άμεσα προσπάθεια ανάνηψης.

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Ναυαγοσώστης τού έκανε ΚΑΡΠΑ

Στον 69χρονο παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη της παραλίας, ο οποίος πραγματοποίησε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.

Στη συνέχεια, ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης.

Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.