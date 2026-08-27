Ρωσία για τον θάνατο Μλάντιτς: «Πολιτικά υποκινούμενη» η άρνηση αποφυλάκισής του

Σφοδρή επίθεση κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία και του μηχανισμού που το διαδέχθηκε εξαπέλυσε η Ρωσία, μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Ράτκο Μλάντιτς.

Ο πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας πέθανε στο κέντρο κράτησης των Ηνωμένων Εθνών στη Χάγη, όπου εξέτιε την ποινή ισόβιας κάθειρξης που του είχε επιβληθεί για γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

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«Περιφρόνησαν τους κανόνες αμεροληψίας»

Σε ανακοίνωσή του, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών επέκρινε την απόρριψη των αιτημάτων για αποφυλάκιση του Μλάντιτς για λόγους υγείας, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση υπαγορεύθηκε από πολιτικά κίνητρα.

«Η σκόπιμη περιφρόνηση των βασικών κανόνων αμεροληψίας και δίκαιης μεταχείρισης των καταδίκων, προς όφελος πολιτικών κινήτρων, θα μείνει για πάντα χαραγμένη στην αξιοζήλευτη “κληρονομιά” του διεθνούς μηχανισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά η ρωσική διπλωματία.

Η Μόσχα είχε επανειλημμένα ζητήσει στο παρελθόν την προσωρινή ή πρόωρη αποφυλάκιση του Μλάντιτς, επικαλούμενη την επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του.

Είχε απορριφθεί το αίτημα αποφυλάκισης

Τον Ιούλιο του 2025, ο Διεθνής Μηχανισμός για τα Ποινικά Δικαστήρια του ΟΗΕ είχε απορρίψει επείγον αίτημα αποφυλάκισης του Μλάντιτς για ανθρωπιστικούς λόγους.

Το δικαστήριο είχε αναγνωρίσει ότι η υγεία του ήταν επιβαρυμένη, έκρινε όμως ότι η κατάστασή του ήταν σταθερή και μπορούσε να αντιμετωπιστεί στο κέντρο κράτησης του ΟΗΕ.

Η οικογένειά του και η σερβική κυβέρνηση είχαν ζητήσει τη μεταφορά του σε στρατιωτικό νοσοκομείο του Βελιγραδίου, χωρίς το αίτημα να γίνει δεκτό.

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Η καταδίκη για τη γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα

Ο Μλάντιτς διετέλεσε επικεφαλής των σερβοβοσνιακών δυνάμεων κατά τη διάρκεια του πολέμου της Βοσνίας, από το 1992 έως το 1995.

Το 2017 καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, μεταξύ άλλων για τον ρόλο του στη γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα, κατά την οποία δολοφονήθηκαν περισσότερα από 8.000 αγόρια και άνδρες Βόσνιοι Μουσουλμάνοι. Η καταδίκη του επιβεβαιώθηκε σε δεύτερο βαθμό το 2021.