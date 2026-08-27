Κύπελλο Ελλάδας: Το πρόγραμμα της πρεμιέρας στη League Phase

Στη σέντρα μπαίνει η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας για τη σεζόν 2026/27, με επτά παιχνίδια να συνθέτουν το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής, από την Τρίτη 1 έως και την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου.

Η δράση ξεκινά την Τρίτη (1/9) με την αναμέτρηση Βόλος–Καλαμάτα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Την Τετάρτη (2/9) διεξάγονται τέσσερα παιχνίδια, μεταξύ των οποίων οι εκτός έδρας αποστολές της ΑΕΚ με τον Νέστο Χρυσούπολης και του Ολυμπιακού απέναντι στην ΑΕΛ, ενώ το πρόγραμμα της ημέρας ολοκληρώνεται με το ΠΑΟΚ – ΟΦΗ στην Τούμπα.

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Η αυλαία της 1ης αγωνιστικής πέφτει την Πέμπτη (3/9), με τον Πανσερραϊκό να υποδέχεται τον Ατρόμητο και τον Παναθηναϊκό τη Νίκη Βόλου στο ΟΑΚΑ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου

18:00 Βόλος–Καλαμάτα (Πανθεσσαλικό Στάδιο)

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου

17:00 Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ (ΔΑΚ Χρυσούπολης)

17:30 Μαρκό– Κηφισιά ΑΕ (Δημοτικό Καισαριανής «Μιχ. Κρητικόπουλος»)

20:00 ΑΕΛ – Ολυμπιακός (AEL FC ARENA)

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22:15 ΠΑΟΚ – ΟΦΗ (Τούμπα)

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου

19:00 Πανσερραϊκός – Ατρόμητος Αθηνών (Δημοτικό Σερρών)

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21:00 Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου (ΟΑΚΑ)