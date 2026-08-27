ΗΠΑ και Βενεζουέλα συζητούν συμφωνία-μαμούθ για τα πετρέλαια – Τι ζητά ο Τραμπ

Σε προχωρημένες συνομιλίες με την προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας βρίσκεται η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο την απόκτηση αμερικανικού μεριδίου ιδιοκτησίας σε πετρελαϊκούς πόρους της χώρας.

Την πληροφορία μετέδωσε το Axios, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους με γνώση των διαπραγματεύσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς βασικές λεπτομέρειες εξακολουθούν να βρίσκονται υπό επεξεργασία.

Στο επίκεντρο περισσότερα από 12 κοιτάσματα

Οι συζητήσεις επικεντρώνονται σε περισσότερα από δώδεκα ενεργά πετρελαϊκά κοιτάσματα και όχι στο σύνολο των τεράστιων αποθεμάτων της Βενεζουέλας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα συγκεκριμένα κοιτάσματα συνδέονται με πρώην παράγοντες του συστήματος εξουσίας της Βενεζουέλας και με συμφέροντα που ελέγχονταν προηγουμένως από την Κίνα.

Εφόσον επιτευχθεί συμφωνία, το μερίδιο που θα αποκτήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμάται ότι θα μπορούσε να υπερδιπλασιάσει τα πετρελαϊκά αποθέματά τους.

Τι θα λάβει σε αντάλλαγμα η Βενεζουέλα

Το σχέδιο προβλέπει ότι ιδιωτικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και αμερικανικές επιχειρήσεις, θα αναλάβουν την αξιοποίηση και την ανάπτυξη των κοιτασμάτων.

Μέρος των εσόδων από την παραγωγή πετρελαίου θα αποδίδεται στην προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συμφωνία θα μπορούσε να προσφέρει στη χώρα κεφάλαια, τεχνογνωσία και υποδομές για την αναζωογόνηση του πετρελαϊκού της τομέα, ο οποίος έχει πληγεί από χρόνια περιορισμένων επενδύσεων, κυρώσεων και προβλημάτων διαχείρισης.

Δεν έχει τοποθετηθεί ο Λευκός Οίκος

Τις συνομιλίες φέρονται να συντονίζουν από την αμερικανική πλευρά ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και από την πλευρά της Βενεζουέλας η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ φέρεται επίσης να προετοιμάζει επίσκεψη στη Βενεζουέλα, προκειμένου να εξεταστούν τρόποι αύξησης της παραγωγής από αμερικανικές εταιρείες.

Μέχρι στιγμής, ο Λευκός Οίκος δεν έχει σχολιάσει επισήμως το δημοσίευμα ούτε έχει επιβεβαιώσει ότι επίκειται η υπογραφή συμφωνίας.