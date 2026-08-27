Σία Κοσιώνη: Χαλαρή βόλτα στην Αθήνα πριν από το νέο της τηλεοπτικό κεφάλαιο στον ΑΝΤ1

Η Σία Κοσιώνη έκανε μια χαλαρή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, λίγο πριν επιστρέψει και επίσημα στους τηλεοπτικούς ρυθμούς με τη νέα της συνεργασία στον ΑΝΤ1. Η δημοσιογράφος απαθανατίστηκε από τον φωτογραφικό φακό στον δρόμο εμφανώς ευδιάθετη και με casual εμφάνιση, κλέβοντας τα βλέμματα.

Δείτε παρακάτω σχετικές φωτογραφίες της:

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Για τη Σία Κοσιώνη, η φετινή τηλεοπτική σεζόν σηματοδοτεί μια μεγάλη αλλαγή. Μετά από περίπου δύο δεκαετίες στον ΣΚΑΪ, όπου είχε συνδέσει το όνομά της με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, αποφάσισε να προχωρήσει στο επόμενο βήμα της καριέρας της. Η αποχώρησή της από τον σταθμό ανακοινώθηκε τον Μάιο και το τελευταίο της δελτίο ήταν ιδιαίτερα συγκινησιακά φορτισμένο. Η ίδια είχε αποχαιρετήσει τότε τους τηλεθεατές, κλείνοντας έναν μεγάλο κύκλο στην επαγγελματική της πορεία.