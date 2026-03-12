Τσέλιε – ΑΕΚ : Να πάρει το «αίμα» της πίσω η Ένωση και να βάλει θεμέλια για τους «8» του Conference League

Η ΑΕΚ έρχεται αντιμέτωπη με την Τσέλιε στην Σλοβενία (22:00, Cosmotesport 4), με σκοπό να πάρει προβάδισμα για τους «8» του Conference League.

H Ένωση βρίσκει ξανά αντιμέτωπη την Τσέλιε, αυτή την φορά στους «16» της διοργάνωσης. Στην πρεμιέρα της League Phase η Σλοβένοι πλήγωσαν την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, νικώντας με 3-1, δημιουργώντας αμφιβολίες για την χρονιά που θα ακολουθήσει αλλά και για τον ο Σέρβο τεχνικό και το αν μπορεί να ανταπεξέλθει στο «τιμόνι» της ομάδας.

Μέσα σε λίγους μήνες, η ΑΕΚ ανέβασε στροφές, άρχιζε να παίζει το ποδόσφαιρο που επιθυμεί ο Νίκολιτς και κατάφερε να τερματίσει 3η στην League Phase με μόνο 1 ήττα και εντυπωσιακές νίκες όπως αυτή στην έδρα της Φιορεντίνα με 0-1.

Μετά την νίκη επί της ΑΕΛ με 0-1 στην 24η αγωνιστική της Superleague και σε συνδιασμό με την ισοπαλία του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, η “Ένωση” βρίσκεται στην κορυφή του πρωταθλήματος. Η Τσέλιε τελείωσε 13η στην League Phase με 2 ήττες και 1 ισοπαλία, ενώ βρίσκεται 1η στην βαθμολογία του πρωταθλήματος Σλοβενίας παρά το σερί 2 ηττών που διανύουν.

Ο Κοβάσεβιτς Φράνκο που είχε βάλει και τα 3 γκολ στην ΑΕΚ έχει αποχωρήσει από την ομάδα έναντι 3 εκ. ευρώ στην Φερετνσβάρος, ενώ και ο Λισάκοβιτς που ήταν βασικό εξτρέμ της Τσέλιε στον αγώνα αυτόν, αφέθηκε ελεύθερος.

Η ΑΕΚ πρέπει να εκμεταλλευτεί τις απουσίες των Σλοβένων, αλλά και την αγωνιστική τους φόρμα καθώς ταξιδεύουν και χωρίς απουσίες.