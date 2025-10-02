Τσέλιε – ΑΕΚ 3-1: Πρεμιέρα με το αριστερό στο Conference League
Δέχθηκε τρία γκολ από τον ίδιο παίκτη
Η ΑΕΚ αν και προηγήθηκε τελικά ηττήθηκε με 3-1 από την Τσέλιε εκτός έδρας για την πρεμιέρα του Conference League.
Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς προηγήθηκε στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Ντέρεκ Κουτέσα με σουτ να κάνει το 1-0 για την ομάδα του. Η Τσέλιε ωστόσο βρήκε τις λύσεις και αρχικά στο 34ο λεπτό έκανε το 1-1 με τον Κοβάσεβιτς, για να έρθει ο ίδιος παίκτης να κάνει το 2-1.
Η ΑΕΚ προσπάθησε αλλά δεν κατάφερε να φτάσει στη νίκη και δέχθηκε και τρίτο γκολ από τον Κοβάσεβιτς στο 80ο λεπτό.
