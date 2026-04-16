ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: Ασταμάτητος ο Ζίνι έκανε το 3-0 – Απάντησαν (3-1) άμεσα οι Ισπανοί

H AEK με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ζίνι έκανε το 3-0 κόντρα στην Ράγιο Βαγιεκάνο για τα προημιτελικά του Conference League.

Ο Ανγκολέζος άσος με τρομερή κεφαλιά στο 51ο λεπτό μετά από τη σέντρα του Κουτέσα έκανε το 3-0 και έφερε στα ίσια τη σειρά με τους Ισπανούς (είχαν νικήσει με 3-0 στην έδρα τους στον πρώτο αγώνα του ζευγαριού). Ωστόσο, ο Palazon έκανε το 3-1 στο 60ο λεπτό της αναμέτρησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΑΕΚ μπήκε δυναμικά στον αγώνα και με τον Ζίνι έκανε το 1-0 στο 13ο λεπτό, ενώ ο Μάριν στο 36ο λεπτό μετά από πέναλτι που κέρδισε ο Κοϊτά έγραψε το 2-0.