Επιχείρηση του ελληνικού FBI για σπείρα που έκλεβε κεραίες κινητής τηλεφωνίας – 4 συλλήψεις

Εξαρθρώθηκε σπείρα με δράση σε πολλές περιοχές της Ελλάδας που έκλεβε εξαρτήματα από εγκαταστάσεις κινητής τηλεφωνίας μετά από επιχείρηση του ελληνικού FBI το πρωί της Τρίτης.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΕΛΑΣ, από το πρωί της Τρίτης (23/6) είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση της ΔΑΟΕ καθώς έχουν εξιχνιαστεί υποθέσεις κλοπών σε Κορινθία, Εύβοια, Αττική, Φθιώτιδα και Θεσσαλία.

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Οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI προχώρησαν σε 4 συλλήψεις, ενώ θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση με περισσότερες λεπτομέρειες για την δράση της εγκληματικής οργάνωσης.