Βίντεο ντοκουμέντα από την κινηματογραφική καταδίωξη στο Κερατσίνι – Η μηχανή πεσμένη στον δρόμο μετά τη σύγκρουση με σχολικό

Σε τροχαίο ατύχημα στο Κερατσίνι κατέληξε η καταδίωξη μεταξύ αστυνομικών της ΔΙΑΣ και μίας μοτοσικλέτας χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας με δύο αναβάτες.

Το σοβαρό περιστατικό, για το οποίο φέρνει στο φως βίντεο ντοκουμέντα το DEBATER, άρχισε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι της Δευτέρας 22/6 στα Μέγαρα, όταν αστυνομικοί εντόπισαν τη μηχανή να κινείται και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο.

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Εκείνος όχι μόνο δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις των αστυνομικών, αλλά ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, επιχειρώντας να διαφύγει μέσω της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου.

Ακολούθησε κινηματογραφική καταδίωξη κατά μήκος της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου και της λεωφόρου Σχιστού και κατέληξε στη λεωφόρο Σαλαμίνος στο Κερατσίνι.

Εκεί, η μηχανή συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο που μετέφερε μαθητές και η καταδίωξη έληξε.

Όπως φαίνεται στα βίντεο ντοκουμέντα του DEBATER, η μηχανή μετά το τροχαίο παρέμενε στη μέση του δρόμου, ενώ αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έφτασαν τρέχονταςς στο σημείο προκειμένου να ακινητοποιήσουν τους δύο νεαρούς αναβάτες.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά ο 25χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας και η 22χρονη συνεπιβάτιδά του.

Οι δυο τους μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο Νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια συνελήφθησαν για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και για απείθεια.