Το μυαλό στην Φινλανδία για τον Καραλή – Ο νέος του στόχος

Στο περίφημο Paavo Nurmi Games στο Τούρκου της Φινλανδίας μεταφέρεται το ενδιαφέρον στο αγώνισμα του επί κοντώ, την Τετάρτη 3 Ιουνίου, καθώς εκεί θα αγωνιστεί ο Εμμανουήλ Καραλής μαζί με άλλα μεγάλα ονόματα του αγωνίσματος.

Ο Έλληνας αθλητής προέρχεται από τον αγώνα στη Λεμεσό, όπου χωρίς συναγωνισμό ξεπέρασε τα 6,00 μ., δείχνοντας από νωρίς μέσα στη σεζόν ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

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Ο δεύτερος κορυφαίος άλτης όλων των εποχών στο αγώνισμα, με ατομικό ρεκόρ 6,17 μ. από τη χειμερινή περίοδο, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Σαμ Κέντρικς, ο οποίος έχει φετινή επίδοση 5,70 μ. στον ανοιχτό στίβο, καθώς και με τους Σον Γκούτορμσεν, Κέρτις Λάιτφουτ και Πιοτρ Λίσεκ.

Μετά τον αγώνα στη Φινλανδία, ο Καραλής θα συμμετάσχει στο μίτινγκ του Diamond League στο Όσλο στις 10 Ιουνίου.