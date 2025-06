Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR στέλνει το δικό της μήνυμα ενόψει του 4ου τελικού στο ΣΕΦ και μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ.

Ειδικότερα, η πράσινη ΚΑΕ έκανε μια ανάρτηση στο Χ δίνοντας το σύνθημα για τη συνέχεια και ότι τίποτε δεν έχει τελειώσει ακόμα.

«Ενότητα και δύναμη σε κάθε στιγμή! Αυτή η ομάδα είναι φτιαγμένη για να ξεπερνά τα όρια!» ήταν η χαρακτηριστική ανάρτηση των «πρασίνων» στο «X» η οποία συνοδεύεται από φωτογραφίες του αγώνα στο ΟΑΚΑ το βράδυ της Παρασκευής.

Unity and strength in every moment!



