Μάριος Οικονόμου: Δεν είναι ενθαρρυντικά τα πρώτα αποτελέσματα των τεστ για την εγκεφαλική λειτουργία

Σε κατάσταση υψίστου συναγερμού παραμένει το ιατρικό επιτελείο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, καθώς η κατάσταση της υγείας του Μάριου Οικονόμου κρίνεται εξαιρετικά κρίσιμη.

Ο 34χρονος πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), με τους θεράποντες ιατρούς να δίνουν τιτάνια μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή και την οικογένειά του να βιώνει ώρες απέραντης αγωνίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost.gr, το Σάββατο (30.05) ξεκίνησε η εφαρμογή του προβλεπόμενου ιατρικού πρωτοκόλλου, με τον πρώην αμυντικό να υποβάλλεται σε μια σειρά από εξειδικευμένους κλινικούς ελέγχους προκειμένου να αξιολογηθεί η εγκεφαλική του λειτουργία.

Μέχρι στιγμής, οι πρώτες εξετάσεις δεν έχουν δείξει ενθαρρυντικά σημάδια ανταπόκρισης. Οι επαναληπτικοί έλεγχοι έχουν προγραμματιστεί για σήμερα (31.05) προκειμένου οι γιατροί να διαμορφώσουν μια οριστική εικόνα για την πορεία και την αναστρεψιμότητα της κατάστασής του.

Το χρονικό

Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το προηγούμενο Σάββατο (23/05), όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 34χρονος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στη Λεωφόρο Μακρυγιάννη, ακριβώς έξω από το νοσοκομείο «Χατζηκώστα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι τη στιγμή της πρόσκρουσης ο αναβάτης δεν φορούσε προστατευτικό κράνος. Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο «Χατζηκώστα», κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της πόλης, όπου και παραμένει έκτοτε.

Μια σπουδαία καριέρα στα γήπεδα

Ο Μάριος Οικονόμου ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του διαδρομή το 2024, έχοντας διαγράψει μια αξιοσημείωτη πορεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής και την πρώτη ομάδα του ΠΑΣ Γιάννινα, προτού κάνει το μεγάλο άλμα για το ιταλικό πρωτάθλημα, όπου αγωνίστηκε με τα χρώματα των Κάλιαρι, Μπολόνια και Σπαλ.

Το 2018 επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ, στην οποία αγωνίστηκε για μια διετία. Στη συνέχεια της καριέρας του φόρεσε τη φανέλα της δανέζικης Κοπεγχάγης και της ιταλικής Σαμπντόρια, προτού κρεμάσει τα παπούτσια του ως παίκτης του Παναιτωλικού.

Παράλληλα, ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός είχε τιμηθεί και με το εθνόσημο, μετρώντας 6 συμμετοχές με την Εθνική Ομάδα Ανδρών.