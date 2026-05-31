Μάνος Μαλλιαρός: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον ακρωτηριασμό του Σταύρου Φλώρου

Σε μια συγκινητική εξομολόγηση μέσω των social media προχώρησε ο Μάνος Μαλλιαρός, στην πρώτη του τοποθέτηση μετά την πρόωρη και δραματική ολοκλήρωση του φετινού Survivor, η οποία σημαδεύτηκε από τον σοβαρό τραυματισμό και τον ακρωτηριασμό του Σταύρου Φλώρου.

Ο Κρητικός παίκτης της ομάδας των «Επαρχιωτών» βρισκόταν δίπλα στον 23χρονο συμπαίκτη του τη στιγμή του σοκαριστικού ατυχήματος, καθώς κολυμπούσαν μαζί όταν παρασύρθηκαν από τουριστικό ταχύπλοο στην ανοιχτή θάλασσα του Αγίου Δομινίκου.

Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, ο Μάνος Μαλλιαρός επέλεξε να κρατήσει αποστάσεις από τα φώτα της δημοσιότητας για μερικά εικοσιτετράωρα, προκειμένου να διαχειριστεί το σοκ και να ανασυγκροτήσει τις σκέψεις του.

Το μεσημέρι του Σαββάτου (30.05), ο πρώην παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης «έσπασε» τη σιωπή του. Αναρτώντας στιγμιότυπα από την αγωνιστική του παρουσία στο παιχνίδι, συνοδευόμενα από ένα μακροσκελές και φορτισμένο μήνυμα, θέλησε να μοιραστεί τα συναισθήματά του και να ευχαριστήσει το κοινό.

Στο κείμενό του ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Ήρθε η ώρα να σας πω λίγα λόγια για εμένα και να γνωριστούμε καλύτερα.

Είμαι ο Μάνος Μαλλιαρός από το Ρέθυμνο Κρήτης. Συγκατοικώ με τη γυναίκα της ζωής μου, τη Μάγδα Βρέντζου και έχουμε μια υπέροχη σκυλίτσα, την Κιάρα. Πάνω απ’ όλα αγαπώ την οικογένειά μου, που είναι το στήριγμά μου σε κάθε βήμα, ενώ ο αθλητισμός αποτελεί μεγάλο κομμάτι της ζωής μου, με το CrossFit να κατέχει ξεχωριστή θέση σε αυτή.

Πήρα την απόφαση να αφήσω πίσω την καθημερινότητά μου και να συμμετάσχω στο Survivor γιατί ήθελα πραγματικά να ζήσω αυτή την εμπειρία. Όχι για τη φήμη. Όσοι με γνωρίζετε ξέρετε πως αυτό δεν ήταν ποτέ το κίνητρό μου. Είμαι αθλητής και ήξερα ότι μπορώ να παλέψω μέχρι το τέλος, με ήθος, αξιοπρέπεια και, πάνω απ’ όλα, σεβασμό.

Το Survivor είναι ένα παιχνίδι επιβίωσης με πραγματικά αντίξοες συνθήκες. Όμως, στο τέλος, αυτό που μένει δεν είναι η πείνα, η κούραση ή οι δυσκολίες. Είναι οι άνθρωποι.

Μπήκα σε αυτό το ταξίδι ανάμεσα σε αγνώστους και βγήκα έχοντας κερδίσει φίλους. Φίλους που μπήκαν στη ζωή μου ως άγνωστοι και θα μείνουν σε αυτή για πάντα. Μέσα στις δύσκολες συνθήκες δημιουργήθηκαν δεσμοί που δύσκολα περιγράφονται με λόγια. Μοιραστήκαμε στιγμές, νίκες, ήττες, αγωνίες και όνειρα, έχοντας πάντα ο ένας τον άλλον δίπλα μας.

Φυσικά, όπως συμβαίνει παντού, υπήρξαν και στιγμές που δεν ήταν όμορφες. Όμως επέλεξα να κρατήσω μόνο τα μαθήματα, τις αναμνήσεις και τους ανθρώπους που κέρδισα μέσα από αυτή τη διαδρομή.

Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την αγάπη και τη στήριξή σας. Γιατί τελικά, κάποιες φορές το μεγαλύτερο έπαθλο δεν είναι η νίκη. Είναι οι άνθρωποι που συναντάς στη διαδρομή.

Και γι’ αυτό νιώθω ήδη νικητής».