«Καμπάνα» στον Γιώργο Μπαρτζώκα από τη ΔΕΑΒ

Με πρόστιμο 50 χιλιάδων ευρώ τιμωρήθηκε ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας από την ΔΕΑΒ.

Συγκεκριμένα, η τιμωρία επιβλήθηκε για όσα φέρεται να λέει σε βίντεο στον διάδρομο των αποδυτηρίων του T-Center, μετά το τέλος του 2ου τελικού της Greek Basketball League προς τον Σάββα Αρώνη αλλά και κατά των φιλάθών των «πράσινων».

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«Αφού έλαβε υπόψη της, το βιντεοληπτικό υλικό που έχει αναρτηθεί και αναπαραχθεί ευρέως σε ενημερωτικές ιστοσελίδες του διαδικτύου, από το οποίο προκύπτει ότι αμέσως μετά λήξη του αγώνα ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΚΤΟΡ – ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στις 05/06/2026, στο TELECOM CENTER ATHENS στο ΟΑΚΑ, για τα Play Offs – F2 του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL, περιόδου 2025/2026 και πιο συγκεκριμένα κατά την αποχώρηση των αποστολών των δύο ομάδων, στο διάδρομο των αποδυτηρίων ο προπονητής της φιλοξενούμενης ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, Γεώργιος Μπαρτζώκας, εξύβρισε με ακατονόμαστες φράσεις, τόσο τους φιλάθλους της γηπεδούχου ΚΑΕ, όσο και τον παριστάμενο στο σημείο εκείνο, φερόμενο παράγοντα-διοικητικό στέλεχος της γηπεδούχου ομάδας, Σάββα Αρώνη, επέβαλε, με την υπ’ αριθμό. 22/2026 Πράξη της, σε βάρος του Γεωργίου Μπαρτζώκα, διοικητικό πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 € ).

Εφαρμογή της παρ.2Α του άρθρου 1Α του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025.

Επισημαίνεται περαιτέρω ότι, με βάση τις ανωτέρω διατάξεις του πρόσφατου νόμου 5224/2025, εγκαθιδρύεται αυξημένη ευθύνη για ιδιοκτήτες, μέλη οργάνων διοίκησης, προπονητές και αθλητές σε περιπτώσεις εξυβριστικής, απειλητικής και εν γένει προσβλητικής της τιμής και υπόληψης συμπεριφοράς τους εντός αθλητικής εγκατάστασης κατά τη διεξαγωγή αθλητικών συναντήσεων.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι η ΔΕΑΒ στερείται εκ του νόμου αρμοδιότητας σε περιπτώσεις ύβρεων εκ μέρους φιλάθλων κατά τη διάρκεια αθλητικών συναντήσεων. Η συγκεκριμένη αρμοδιότητα ανήκει και ασκείται αποκλειστικά από τα οικεία δικαιοδοτικά όργανα των κατά περίπτωση διοργανωτριών αρχών» αναφέρει η ανακοίνωση.