Επίσημα στο ΠΑΣΟΚ ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης – Η ανακοίνωση από τον Νίκο Ανδρουλάκη (βίντεο)

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε την μεταγραφή του ανεξάρτητου βουλευτή Αλέξανδρου Αυλωνίτη στο ΠΑΣΟΚ, μετά από τη συνάντηση του βουλευτή με τον πρόεδρο του κόμματος.

«Καλωσορίζω τον Αλέξανδρο Αυλωνίτη στην Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ, έναν βουλευτή με έντονη παρουσία και κοινοβουλευτικό έργο. Χαίρομαι που θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή» είπε ο κ. Ανδρουλάκης μετά της συνάντηση.

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«Το πιο σημαντικό συναίσθημα που ένιωσα είναι χαρά. Είχα πάρα πολύ καλή εικόνα για εσάς και η εικόνα φαίνεται μπροστά στα μάτια μου, καλό μας αγώνα» είπε από την πλευρά του ο κ. Αυλωνίτης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης είχε εκλεγεί βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Το 2024 ανεξαρτητοποιήθηκε, ακολουθώντας τον Στέφανο Κασσελάκη στο Κίνημα Δημοκρατίας, απ’ όπου και παραιτήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο, καταγγέλλοντας «πραξικοπηματική απόπειρα παραβίασης αρχών και κανόνων και αυθαίρετη αλλαγή της φυσιογνωμίας του κόμματος».



