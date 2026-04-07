Εντυπωσιακές νίκες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR κόντρα σε Ρεάλ και Μπαρτσελόνα – Η βαθμολογία της Euroleague

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR ήταν καταιγιστικοί κόντρα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα αντίστοιχα για την 36η αγωνιστική της Euroleague.

Τη… μοναξιά της κορυφής της Euroleague με ρεκόρ 24-12 απολαμβάνει από σήμερα ο Ολυμπιακός, που «κλείδωσε» το πλεονέκτημα της έδρας στα πλέι οφ! Οι «ερυθρόλευκοι» συνέτριψαν με 102-88 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ, για την 36η αγωνιστική, υποχρεώνοντας του Ισπανούς, από τους οποίους πήραν και τη διαφορά της ήττας στον πρώτο γύρο, στη 14η ήττα τους.

Με μία εμφάνιση ωδή στο επιθετικό μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός διέσυρε την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη και σε συνδυασμό με το «δώρο» της Ντουμπάι στο Κάουνας, «πάτησε» εξάδα! Οι «πράσινοι» συνέτριψαν με 93-79 τους Καταλανούς, για την 36η αγωνιστική της Euroleague, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 21-15, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τη Χαποέλ Τελ Αβίβ. Στον αντίποδα, η Μπαρτσελόνα υποχώρησε στο 20-16, χάνοντας έδαφος στη μάχη της εξάδας και της απευθείας πρόκρισης στα πλέι οφ.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 36ης αγωνιστικής

Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε 95-80

Ζάλγκιρις Κάουνας – Dubai BC 65-77

Ερυθρός Αστέρας – Παρί 94-81

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 102-88

Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν Μονάχου 80-85

Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο 102-96

Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός 79-93

Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Μονακό – Βιλερμπάν 8/4 στις 20:30

Αναντολού Εφές – Παρτίζαν 8/4 στις 20:30

Η βαθμολογία της Euroleague

Το πρόγραμμα της 37ης αγωνιστικής

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 9/4 στις 19:30

Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 9/4 στις 20:45

Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν Μονάχου 9/4 στις 21:30

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 9/4 στις 21:45

Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ 9/4 στις 22:00

Μονακό – Μπαρτσελόνα 10/4 στις 20:30

Dubai BC – Αναντολού Εφές 10/4 στις 21:00

Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια 10/4 στις 21:30

Παρτίζαν – Ζάλγκιρις Κάουνας 10/4 στις 21:30

Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας 10/4 στις 21:45

Το πρόγραμμα της 38ης αγωνιστικής

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 16/4 στις 21:00

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 16/4 στις 21:05

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 16/4 στις 21:15

Παρτίζαν – Μπασκόνια 16/4 στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 16/4 στις 21:45

Dubai BC – Βαλένθια 17/4 στις 19:00

Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρί 17/4 στις 20:00

Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ 17/4 στις 20:30

Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 17/4 στις 21:15

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 17/4 στις 21:30