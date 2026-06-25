Μαρτυρία στο DEBATER: “Λαγοκέφαλος με δάγκωσε στον αστράγαλο – Είχε γαντζωθεί πάνω μου και δεν ξεκολλούσε”

Στιγμές τρόμου έζησε μια νεαρή γυναίκα στη Χαλκιδική, όταν κατά τη διάρκεια μπάνιου δέχτηκε επίθεση από λαγοκέφαλο, ένα είδος ψαριού που τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται όλο και πιο συχνά στις ελληνικές θάλασσες.

Η ίδια μίλησε στο DEBATER και περιέγραψε με λεπτομέρειες όσα συνέβησαν, τονίζοντας πως στάθηκε τυχερή, καθώς το δάγκωμα έγινε στον αστράγαλο και δεν προκάλεσε σοβαρότερο τραυματισμό.

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«Βρισκόμασταν με την παρέα μου σε παραλία στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Οι φίλοι μου είχαν ήδη μπει στη θάλασσα και κολυμπούσαν πιο μέσα. Μετά από λίγη ώρα αποφάσισα να μπω κι εγώ. Το νερό δεν είχε φτάσει ούτε πάνω από το γόνατό μου, όταν ξαφνικά ένιωσα έναν πολύ έντονο πόνο στο πόδι.

Στην αρχή κατάλαβα ότι κάτι με είχε αρπάξει και δεν με άφηνε. Κοίταξα κάτω και είδα ένα μεγάλο ψάρι. Επειδή γνώριζα πώς μοιάζει ο λαγοκέφαλος από όσα είχα διαβάσει και ακούσει, κατάλαβα αμέσως τι ήταν και πανικοβλήθηκα.

Άρχισα να τινάζω δυνατά το πόδι μου για να καταφέρω να το απομακρύνω, γιατί είχε γαντζωθεί πάνω μου και δεν ξεκολλούσε. Μόλις τα κατάφερα, βγήκα αμέσως έξω από τη θάλασσα σε κατάσταση σοκ και άρχισα να κλαίω.

Οι φίλοι μου κατάλαβαν ότι κάτι σοβαρό είχε συμβεί και έτρεξαν κοντά μου. Όταν είδαν το τραύμα, κινητοποιήθηκαν αμέσως. Ευτυχώς το δάγκωμα ήταν πάνω στον αστράγαλο, σχεδόν στο κόκκαλο, κι έτσι δεν προκλήθηκε μεγαλύτερη ζημιά. Παρ’ όλα αυτά, μου άφησε μια αρκετά βαθιά πληγή.

Άτομα που βρίσκονταν στην παραλία έσπευσαν να βοηθήσουν, μου έδωσαν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκα στο κέντρο υγείας. Εκεί μου έκαναν αντιτετανικό ορό, μου χορήγησαν αντιβίωση και περιποιήθηκαν το τραύμα.

Το είδα καθαρά και είμαι βέβαιη πως ήταν λαγοκέφαλος. Ξέρω καλά πώς μοιάζει και αποκλείεται να το μπέρδεψα με κάτι άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη λίστα των αναφορών για αυξημένη παρουσία λαγοκέφαλων σε ελληνικές παραλίες, προκαλώντας ανησυχία σε λουόμενους και ειδικούς.