Παγκόσμια Ημέρα Λευκής: Πάνω από 100.000 ασθενείς στην Ελλάδα – Οι νέες θεραπείες που φέρνουν αισιοδοξία

Η λεύκη αν και δεν είναι απειλητική για τη ζωή, είναι μια χρόνια επίκτητη πάθηση, δερματοπάθεια, που εκδηλώνεται με την εμφάνιση λευκών κηλίδων στο δέρμα. Πέρα από την αλλαγή στο χρώμα, το δέρμα παραμένει φυσιολογικό στη σύσταση και την υφή του ενώ στους περισότερους ασθενείς έχει αυτοάνοση αιτιολογία.

Η λεύκη προσβάλει και τα δύο φύλλα

Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 100.000 ασθενείς με λεύκη. Σύμφωνα με την Ελληνική Δερματολογική Εταιρεία προσβάλλει και τα δύο φύλα και η συχνότητά της υπολογίζεται στο 1-2% του γενικού πληθυσμού.

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Συνήθως εμφανίζεται σε άτομα από 5 έως 30 ετών, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και σε μεγαλύτερα ή νεότερα άτομα. Δεν είναι μεταδοτική νόσος ενώ εμφανίζει και κληρονομικό υπόβαθρο σε κάποιο βαθμό, καθώς το 20-30% των ασθενών αναφέρουν προσβολή από τη νόσο και άλλου μέλους της οικογένειάς τους.

Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις

Το αποτύπωμα της λεύκης στην ψυχολογία και την ποιότητα της ζωής του ασθενούς είναι μεγάλο.

Τα άτομα με λεύκη συχνά βιώνουν έντονο στρες, μειωμένη αυτοπεποίθηση, χαμηλή αυτοεκτίμηση και συμπτώματα άγχους ή κατάθλιψης. Μάλιστα, σε μεγάλο αυξημένο ποσοστό αναφέρουν ότι έχουν βιώσει στιγματισμό εξαιτίας της πάθησης τους.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ασθενείς με λεύκη

•Οι ασθενείς με λεύκη πρέπει να προστατεύουν το δέρμα τους από τον ήλιο, καθώς ένα πιθανό έγκαυμα μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση.

Συνίσταται η χρήση αντηλιακών με υψηλό δείκτη προστασίας και οι βλάβες μπορούν να καλυφθούν με ειδικές χρωστικές.

Πρέπει να αποφεύγεται το solarium και οι αντίστοιχοι ηλιακοί λαμπτήρες.

Οι ασθενείς δεν πρέπει να κάνουν τατουάζ, διότι αργότερα μπορεί να εμφανίσουν λευκή στο συγκεκριμένο σημείο.

Παγκόσμια Ημέρα Λευκής: Οι νέες θεραπείες που φέρνουν αισιοδοξία

Με τις υπάρχουσες αγωγές, οι ασθενείς επιτυγχάνουν την αποκατάσταση του χρώματος των βλαβών σε ικανοποιητικό ποσοστό, αλλά η λεύκη μπορεί να επανεμφανιστεί είτε στα ίδια είτε σε άλλα σημεία του σώματος.

Η ανταπόκριση των ασθενών στην αγωγή εξαρτάται από την εντόπιση της νόσου: το πρόσωπο εμφανίζει τη μεγαλύτερη, ενώ τα άκρα των χεριών και των ποδιών τη μικρότερη ανταπόκριση, σε σχέση με το υπόλοιπο σώμα. Η ανταπόκριση εξαρτάται, επίσης, από την απόχρωση του φυσιολογικού δέρματος του ασθενή: οι πιο μελαχρινοί ασθενείς ανταποκρίνονται καλύτερα, σε σχέση με τους πιο ανοιχτόχρωμους.

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Τα νέα θεραπευτικά δεδομένα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς έχουν αναπτυχθεί και εγκριθεί νέες καινοτόμες θεραπείες για την αντιμετώπιση της λεύκης με υψηλά ποσοστά ανταπόκρισης, γεγονός που δίνει σημαντική αισιοδοξία για το μέλλον.