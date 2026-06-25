Πιερρακάκης για νόμο Κατσέλη: “Μετατρέψαμε τον εξωδικαστικό μηχανισμό σε εργαλείο προστασίας α’ κατοικίας”

Για τις ρυθμίσεις σχετικά με τον νόμο Κατσέλη που ψηφίστηκαν χθες, Τετάρτη 24 Ιουνίου μίλησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο κ. Πιερρακάκης, μιλώντας στο MEGA, είπε: «Μετατρέψαμε τον εξωδικαστικό σε εργαλείο προστασίας πρώτης κατοικίας», συμπληρώνοντας ότι «o εξωδικαστικός μηχανισμός δίνει 240 δόσεις κατά βάση και 420 σε ορισμένες περιπτώσεις».

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«Υπάρχει διαφορά στο λεξιλόγιο της αντιπολίτευσης και στην ψήφο τους. Μόνο το 22% των άρθρων καταψηφίστηκε κάτι που γίνεται μόνο σε διεθνείς συμβάσεις. Υπήρχε συμφωνία επί αυτού που φέραμε για το ιδιωτικό χρέος», συνέχισε.

Ειδικότερα, ο υπουργός τόνισε: «η απόφαση του Αρείου Πάγου αφορά σε συγκεκριμένο δανειολήπτη και θέλαμε να κάνουμε γενίκευση για όλους του Νόμου Κατσέλη. Εμείς κάναμε κάτι παραπάνω, που δεν το έλεγε η απόφαση. Δεν υπήρχε η λέξη αναδρομικότητα. Εμείς την εφαρμόζουμε αναδρομικά», τόνισε και συμπλήρωσε «Η πρόθεση του Νόμου Κατσέλη ήταν σωστή. Αν χρειάζεται να νομοθετήσουμε 16 χρόνια μετά δεν ήταν επαρκώς σαφές αυτό που νομοθετήθηκε».

Επισήμανε, επίσης, ότι «700 εκατ. το συνολικό κόστος του νομοθετήματος. 500 εκατ. η καθολικότητα και τα 200 η αναδρομικότητα. Από τα 200 εκατ. τα 100 τα βάζουν οι Τράπεζες», τονίζοντας ότι «από εκείνους που χάνουνε τη ρύθμιση, το 70% δεν είχε πληρώσει ούτε μία δόση. Εδώ κάνουμε μια ρύθμιση τόκων».

«Το ιδιωτικό χρέος δεν είναι συστημικό, είναι κοινωνικό. Είναι χαμηλότερο από το ευρωπαϊκό. Όσον αφορά στις Τράπεζες, προσωπικά πιστεύω στο μέτρο. Ούτε υπερβολή, ούτε να μην κάνεις κίνηση. Οτιδήποτε δρα υπέρ της κοινωνίας και είναι λογικό και ισχύει σε όλον τον πλανήτη πρέπει να γίνεται. Χρειάζεται η χρυσή τομή. Δεν θα διστάσουμε να κάνουμε σωστή νομοθέτηση όταν και όπου χρειαστεί. Με μέτρο και όχι με ενοχοποίηση του τραπεζικού συστήματος. Είναι εύκολο να λαϊκίσεις. Είναι δύσκολο να κάνεις χειρουργική παρέμβαση», υπογράμμισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Όσον αφορά στην ακρίβεια, ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι «αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών».

Τέλος, ο υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε ότι «το κόστος ενέργειας είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα και πρέπει να το καταλάβουν οι κυβερνήσεις και στα 27 κράτη-μέλη».



