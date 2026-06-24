Η Γαλλία εξετάζει το μοντέλο της Ελλάδας για την αντιμετώπιση του καύσωνα – Τι αποκάλυψε ο Γάλλος υπουργός εργασίας

Στην υιοθέτηση καλών πρακτικών από τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζει και η Ελλάδα, προσανατολίζεται η γαλλική κυβέρνηση με στόχο τη θωράκιση των εργαζομένων απέναντι στα κύματα ακραίου καύσωνα.

Μιλώντας στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο «RTL Matin», ο υπουργός Εργασίας της χώρας, Ζαν-Πιερ Φαραντού, υπογράμμισε την ανάγκη οι γαλλικές Αρχές να μελετήσουν τα μοντέλα διαχείρισης κρατών που είναι ιστορικά πιο εξοικειωμένα με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

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Το υφιστάμενο πλαίσιο και οι έλεγχοι στις επιχειρήσεις

Όπως εξήγησε ο Γάλλος υπουργός, η πρώτη γραμμή άμυνας είναι η άμεση σύνδεση των συνθηκών εργασίας με τα επίπεδα επικινδυνότητας του καιρού.

Στη Γαλλία βρίσκεται ήδη σε ισχύ σχετικό διάταγμα από το προηγούμενο έτος, το οποίο υποχρεώνει τις εργοδοτικές πλευρές να αναπροσαρμόζουν τη λειτουργία τους ανάλογα με τις βαθμίδες συναγερμού (κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο).

Το συγκεκριμένο μέτρο επικεντρώνεται κυρίως σε όσους απασχολούνται σε εξωτερικούς χώρους, με έμφαση στον κλάδο των κατασκευών.

Παράλληλα, ο κ. Φαραντού έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην εργοδοτική ευθύνη, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη εντατικοποιηθεί οι κρατικοί έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων προστασίας. 🎙️ "On ne va pas mettre le pays à l'arrêt" : le ministre du Travail rejette sur RTL l'idée d'imposer une température maximale



Les explications du ministre du Travail @JPFarandou, invité du 7h40 au micro de @ThomasSotto sur #RTL pic.twitter.com/sc5566LS4J— RTL France (@RTLFrance) June 24, 2026

Διάλογος για ριζικές αλλαγές στην κοινωνική οργάνωση

Η κλιματική αλλαγή, ωστόσο, απαιτεί ευρύτερες μεταρρυθμίσεις που ξεπερνούν τα στενά όρια του εργασιακού περιβάλλοντος και αγγίζουν τη γενικότερη δομή της κοινωνίας.

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Στο πλαίσιο αυτό, ο Γάλλος υπουργός ανακοίνωσε την έναρξη διαβουλεύσεων με τους κοινωνικούς εταίρους, ώστε να σχεδιαστεί μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για τα μελλοντικά καλοκαίρια.

Οι προτάσεις που τίθενται στο τραπέζι αφορούν:

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Την τροποποίηση των ωραρίων εργασίας.

Την αναβάθμιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού.

Την αναθεώρηση παραδοσιακών συνηθειών (π.χ. μετατόπιση της περιόδου σχολικών εξετάσεων ή αθλητικών διοργανώσεων, οι οποίες παραδοσιακά διεξάγονται τον Ιούνιο).

Μάλιστα, σε ερώτηση σχετικά με τη χαλάρωση του ενδυματολογικού κώδικα (dress code) στα γραφεία, ο κ. Φαραντού εμφανίστηκε θετικός, σχολιάζοντας χαριτολογώντας ότι οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να φορούν ακόμη και βερμούδα, αρκεί να είναι καλοραμμένη.

«Πυξίδα» η εμπειρία της Νότιας Ευρώπης

Ο Γάλλος υπουργός Εργασίας έκανε σαφές ότι η χώρα του οφείλει να αναζητήσει λύσεις εντός των ευρωπαϊκών συνόρων. Στο πλαίσιο αυτό, προανήγγειλε επίσημη επικοινωνία με την Ισπανίδα ομόλογό του, προκειμένου να ενημερωθεί αναλυτικά για το ισπανικό μοντέλο οργάνωσης.

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Όπως επισήμανε χαρακτηριστικά, οι θερμοκρασίες στη Γαλλία τείνουν πλέον να εξισωθούν με εκείνες της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Ελλάδας.

Καθώς οι χώρες αυτές διαθέτουν μια βαθύτερη «κουλτούρα επιβίωσης» σε συνθήκες έντονης ζέστης, η μεταφορά της τεχνογνωσίας και των μεθόδων τους κρίνεται απαραίτητη για την προσαρμογή της Γαλλίας στη νέα κλιματική πραγματικότητα.