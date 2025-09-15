Τεντόγλου: “Αυτό το άλμα ήταν πολύ τίποτα για εμένα, σταμάτησα κιόλας για να πηδήξω”

Για την κατάσταση που βρίσκεται ενόψει και του τελικού της Τετάρτης μίλησε ο Μίλτος Τεντόγλου, που κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του παγκόσμιου πρωταθλήματος στίβου στο Τόκιο με ένα άλμα στα 8,17 μέτρα.

“Έκανα αυτό που ήθελα. Ένα άλμα, γιατί το πόδι μου δεν είναι ακόμα εντελώς καλά και δεν ήθελα να το ζορίσω. Είναι πολύ καλύτερα και όταν κάνω σωστή κίνηση δε με πονάει τόσο. Αν έκανα τρία άλματα εδώ, ίσως στον τελικό να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα είναι πολύ καλά. Είμαι σε καλή κατάσταση. Αυτό το άλμα ήταν πολύ τίποτα για εμένα. Σταμάτησα κιόλας για να πηδήξω. Από του άλλους βλέπω ότι δεν έχει περάσει ακόμη κανείς το όριο. Αυτό είναι το στάδιό μου. Εδώ είναι το αληθινό μήκος” δήλωσε ο Ολυμπιονίκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το αν τον ευνοούν οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν εκεί, ο Μίλτος Τεντόγλου ανέφερε: “Είναι καλή επίδοση με δεδομένο ότι επικρατεί ζέστη. Δεn χρειάζεται και τόσο ζέσταμα. Έχουμε ένα προβληματάκι με το ζέσταμα, γιατί γίνεται σε διαφορετικό στάδιο και ερχόμαστε με λεωφορείο, άρα η ζέστη που επικρατεί, βοηθάει στο να μην κρυώσεις, γιατί αν είχε κρύο θα είχαμε θέμα”.

Δείτε το άλμα των 8,17 μέτρων που τον πέρασε απευθείας στον τελικό:

Σημειώνεται πως η μάχη του Μίλτου Τεντόγλου στον τελικό είναι προγραμματισμένη για την Τερτάρτη στις 14:49 (ώρα Ελλάδος).