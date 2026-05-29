ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση;
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ασταμάτητος ο Μίλτος Τεντόγλου – «Πέταξε» στα 8.49μ. στο μίτινγκ της Λεμεσού (Βίντεο)

Λίγες ημέρες μετά τα 8,46μ.

Ασταμάτητος ο Μίλτος Τεντόγλου – «Πέταξε» στα 8.49μ. στο μίτινγκ της Λεμεσού (Βίντεο)
Γεράσιμος Λυμπέρης
UPD: 20:20

Μια ακόμη μοναδικό εμφάνιση πραγματοποίησε στο μήκος στο μίτινγκ της Λεμεσού ο Μίλτος Τεντόγλου το απόγευμα της Παρασκευής 29/5.

Συγκεκριμένα, ο Τεντόγλου έκανε στο έκτο του άλμα 8,49μ. και βελτίωσε την κορυφαία επίδοση για φέτος στον κόσμο που κατείχε ο ίδιος με 8,46 μ. από το Diamond League της Σιαμέν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι ξεκίνησε με κάποια μικρά προβλήματα στη φόρα του και προσπάθειες στα 8,04 μ., 8,14 μ. και ένα άκυρο άλμα.

Μετά το 8,29 μ. πέτυχε 8,19 μ. και έκλεισε τον αγώνα του με το απόλυτο πάτημα και την μεγάλη προσπάθεια στα 8,49 μ., που είναι η έκτη επίδοση της καριέρας του και το μεγαλύτερο άλμα από το 2024 τη χρονιά που έκανε 8,65 μ. και αναδείχθηκε νικητής στο Ευρωπαϊκό της Ρώμης. Ο 28χρονος θα κάνει τον επόμενο αγώνα του στο Diamond League της Ρώμης.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ