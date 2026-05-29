Ασταμάτητος ο Μίλτος Τεντόγλου – «Πέταξε» στα 8.49μ. στο μίτινγκ της Λεμεσού (Βίντεο)

Μια ακόμη μοναδικό εμφάνιση πραγματοποίησε στο μήκος στο μίτινγκ της Λεμεσού ο Μίλτος Τεντόγλου το απόγευμα της Παρασκευής 29/5.

Συγκεκριμένα, ο Τεντόγλου έκανε στο έκτο του άλμα 8,49μ. και βελτίωσε την κορυφαία επίδοση για φέτος στον κόσμο που κατείχε ο ίδιος με 8,46 μ. από το Diamond League της Σιαμέν.

Ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι ξεκίνησε με κάποια μικρά προβλήματα στη φόρα του και προσπάθειες στα 8,04 μ., 8,14 μ. και ένα άκυρο άλμα.

Μετά το 8,29 μ. πέτυχε 8,19 μ. και έκλεισε τον αγώνα του με το απόλυτο πάτημα και την μεγάλη προσπάθεια στα 8,49 μ., που είναι η έκτη επίδοση της καριέρας του και το μεγαλύτερο άλμα από το 2024 τη χρονιά που έκανε 8,65 μ. και αναδείχθηκε νικητής στο Ευρωπαϊκό της Ρώμης. Ο 28χρονος θα κάνει τον επόμενο αγώνα του στο Diamond League της Ρώμης.