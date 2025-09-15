Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Απευθείας στον τελικό με μόλις ένα άλμα ο Τεντόγλου – “Πέταξε” στα 8,17 μέτρα (βίντεο)

Πανεύκολα, με μόλις ένα άλμα, κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του παγκόσμιου πρωταθλήματος στίβου στο Τόκιο ο Μίλτος Τεντόγλου.

Ο κορυφαίος Έλληνας άλτης του Γιώργου Πομάσκι στην πρώτη του προσπάθεια έκανε άλμα 8,17 μέτρων (με το όριο να είναι στα 8,15 μέτρα) και πέρασε απευθείας στον τελικό, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 17/9 στις 14:49 (ώρα Ελλάδος).

Δείτε την προσπάθεια του Μίλτου Τεντόγλου που του χάρισε το “χρυσό” εισιτήριο για τον τελικό:

Έτσι, ο Μίλτος Τεντόγλου που αγωνίστηκε δεύτερος στη σειρά, με… συνοπτικές διαδικασίες εξασφάλισε -για τέταρτη συνεχόμενη φορά- τη συμμετοχή του στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, ανανεώνοντας το ραντεβού του για τον τελικό, όπου θα επιδιώξει να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πριν δύο χρόνια στη Βουδαπέστη.

“Αυτό το άλμα ήταν πολύ τίποτα για εμένα”

“Έκανα αυτό που ήθελα. Ένα άλμα, γιατί το πόδι μου δεν είναι ακόμα εντελώς καλά και δεν ήθελα να το ζορίσω. Είναι πολύ καλύτερα και όταν κάνω σωστή κίνηση δε με πονάει τόσο. Αν έκανα τρία άλματα εδώ, ίσως στον τελικό να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα είναι πολύ καλά. Είμαι σε καλή κατάσταση. Αυτό το άλμα ήταν πολύ τίποτα για εμένα. Σταμάτησα κιόλας για να πηδήξω. Από του άλλους βλέπω ότι δεν έχει περάσει ακόμη κανείς το όριο. Αυτό είναι το στάδιό μου. Εδώ είναι το αληθινό μήκος” δήλωσε ο Μίλτος Τεντόγλου, αμέσως μετά την πρόκρισή του.