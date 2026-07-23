Σε 15 νέες περιοχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη επεκτείνεται το ΔΕΗ Fiber

Σε ακόμη 15 περιοχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη επεκτείνεται το δίκτυο τηλεπικοινωνιών ΔΕΗ Fiber που παρέχει internet 100% οπτικών ινών με ταχύτητες έως 2,5 Gbps και δυνατότητα προσθήκης σταθερής τηλεφωνίας.

Συγκεκριμένα το ΔΕΗ Fiber είναι πλέον διαθέσιμο στους Αγίους Αναργύρους, τον ‘Αλιμο, τις Αχαρνές, το Ελληνικό, τα Καλύβια Θορικού, το Καματερό, την Κερατέα, το Κορωπί, τη Λαυρεωτική, τον Μαραθώνα, το Παλαιό Φάληρο, καθώς και στον ‘Αγιο Παύλο, την Ευκαρπία, τη Σταυρούπολη και το Ωραιόκαστρο στη Θεσσαλονίκη.

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Όπως αναφέρει η ΔΕΗ:

Πλέον, πάνω από 1,3 εκατ. νοικοκυριά είναι έτοιμα για άμεση σύνδεση (ready for service), ενώ το αποτύπωμα του δικτύου φτάνει τα 2,05 εκατ. (homespassed), ενισχύοντας τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών υπερυψηλών ταχυτήτων σε ολοένα και περισσότερες περιοχές της χώρας.

Αναλυτικά, το ΔΕΗ Fiber είναι διαθέσιμο στις ακόλουθες περιοχές:

▪ Αττική: Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Αμαρούσιο, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Γλυφάδα, Ηλιούπολη, Νέα Ιωνία, Νέα Σμύρνη, Παλλήνη, Παπάγου, Χολαργός, Περιστέρι, Φιλοθέη, Ψυχικό, Χαλάνδρι, Νίκαια, Κερατσίνι, Κορυδαλλός, Γέρακας, Αιγάλεω, Πικέρμι, Αγία Βαρβάρα, Νέα Ερυθραία, Γλυκά Νερά, Σπάτα, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Δραπετσώνα, Ίλιον, Εκάλη, Ανθούσα, Διόνυσος, Πεντέλη, Αργυρούπολη, Πετρούπολη, Νέα Μάκρη, Μαρκόπουλο, Σαλαμίνα, Παιανία, Καλλιθέα, ‘Αγιοι Ανάργυροι, ‘Αλιμος, Αχαρνές, Ελληνικό, Καλύβια Θωρικού, Καματερό, Κερατέα, Κορωπί, Λαυρεωτική, Μαραθώνας και Παλαιό Φάληρο (νέες περιοχές)

▪ Θεσσαλονίκη: Εύοσμος, Ελευθέριο-Κορδελιό, Πεύκα, ‘Αγιος Παύλος, Ευκαρπία, Σταυρούπολη και Ωραιόκαστρο (νέες περιοχές)

▪ Βόρεια Ελλάδα: Βέροια, Κοζάνη

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▪ Πελοπόννησος: Κόρινθος, Μεγαλόπολη

▪ Στερεά Ελλάδα & Θεσσαλία: Τρίκαλα

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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά, να ελέγξουν τη διαθεσιμότητα και να δηλώσουν ενδιαφέρον για την υπηρεσία στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ, τηλεφωνικά στο 13870 ή σε επιλεγμένα καταστήματα ΔΕΗ.

Το ΔΕΗ Fiber διατίθεται σε τρία προγράμματα: 500 Mbps (17,9Euro), 1 Gbps (19,9Euro) και 2,5 Gbps (52,9Euro).

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Παράλληλα, οι συνδρομητές μπορούν να προσθέσουν προαιρετικά υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας.

Η ανάπτυξη του δικτύου συνεχίζεται με στόχο να φτάσει τα 3,8 εκατ. νοικοκυριά έως το 2028.

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Σε επίπεδο χονδρικής, η ΔΕΗ FiberGrid διαθέτει υπηρεσίες bitstream με ταχύτητες έως 2,5 Gbps, καθώς και υπηρεσίες darkfiber, παρέχοντας στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους τη δυνατότητα να αναπτύσσουν και να προσφέρουν εξατομικευμένες λύσεις στους τελικούς πελάτες τους.