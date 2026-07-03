Ελπίδα για την Δημοκρατία για την γκαρσονιέρα που αγοράστηκε μέσω πλειστηριασμού από την Καρυστιανού: Μεμονωμένη ενέργεια του πρώην συνεργάτη της

Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία πήρε θέση για την υπόθεση ακινήτου που αποκτήθηκε από την Μαρία Καρυστιανού μέσω πλειστηριασμού.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» την χαρακτηρίζει ως μια «μεμονωμένη επιχειρηματική ενέργεια ενός πρώην συνεργάτη της».

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Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Το ζήτημα αγοράς μιας γκαρσονιέρας 29 τ.μ. το 2023 από την εταιρεία «Where About Travels» και ο τρόπος, με τον οποίο προκλητικά παραποιήθηκε, είναι άλλη μια ξεκάθαρη προσπάθεια σπίλωσης της Προέδρου του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών «ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία» Maria Karystianou και παραπλάνησης της κοινής γνώμης.

Μια μεμονωμένη επιχειρηματική ενέργεια ενός πρώην συνεργάτη της διαστρεβλώθηκε για να βαφτίσουν κάποιοι δόλια και αδίστακτα την ίδια «κοράκι πλειστηριασμών».

Τα πραγματικά δεδομένα έχουν, όμως, ως εξής:

1.] Το 2022 η Μαρία Καρυστιανού ίδρυσε μαζί με τον πρώην σύντροφο της Γιάννη Μωυσίδη μία εταιρεία για εκμετάλλευση ακινήτων και σε αυτήν εισέφεραν ο καθένας από ένα ακίνητο που είχε από πριν.

2.] Η συγκεκριμένη εταιρεία όπως αποδεικνύεται και από τα δημοσιευμένα στο ΓΕΜΗ στοιχεία, δεν ανέπτυξε καμία ουσιαστική εμπορική δραστηριότητα. Το μόνο απόκτημά της είναι δύο ακίνητα, τα οποία δεν αποτέλεσαν καν αντικείμενο εκμετάλλευσης (π.χ. ενοικίασης). Δηλαδή δεν τους απέφεραν κανένα κέρδος.

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3.] Το ένα από αυτά τα δύο ακίνητα είναι η περιβόητη γκαρσονιέρα των 29 τ.μ. που όντως αποκτήθηκε με πρωτοβουλία και συντονισμό του πρώην συντρόφου της μέσω ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, όπως και ο ίδιος δημόσια επιβεβαίωσε.

4.] Αυτή η διαδικασία έγινε έξι μήνες μετά το έγκλημα των Τεμπών, σε μια περίοδο που η Μαρία Καρυστιανού ήταν αφιερωμένη πέρα από το ιατρείο της, από το οποίο ζει, και στον αγώνα για τη δικαίωση της κόρης της, Μάρθης, με δικαστικές και όχι μόνο ενέργειες στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

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5.] Όπως αποδεικνύεται και από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς της εταιρείας αυτής στο ΓΕΜΗ, ο κύκλος εργασιών για το 2023 και το 2024 είναι σχεδόν μηδενικός (επισυναπτόμενο). Κάνει σε όλους μας όμως εντύπωση πώς οι δημοσιογράφοι που ασχολήθηκαν με τόση θέρμη με το θέμα αυτό, απέκρυψαν από τους πολίτες τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, από τα οποία αποδεικνύεται τελικά αν ανέπτυξε δράση ή όχι.

6.] Θα περιμέναμε και εύλογα αξιώνουμε από τα ΜΜΕ, να ασχοληθούν με την ίδια θέρμη και με τη σωρεία αγορών ακινήτων από πολιτικά πρόσωπα, που μόνο το 2024 (Πόθεν Έσχες του 2025, που αφορούν τη χρήση του 2024), ξεπέρασαν το συνολικό ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να φαίνεται το πόθεν (!!!), δηλαδή από πού βρήκαν τα χρήματα οι καλυπτόμενοι από την ατιμωρησία του άρθρου 86 του Συντάγματος πολιτικοί μας, για να κάνουν όλες αυτές τις πανάκριβες αγορές. Πολυτελείς κατοικίες, εργοστάσια, ιστορικά ακίνητα στο Παρίσι και στο Λονδίνο, αγορασμένα από ανθρώπους που μπαίνουν με 2-3 ακίνητα στην πολιτική και βγαίνουν με 30 – 40.

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7.] Για το Κίνημά μας είναι από την ίδρυσή του (και θα παραμείνει μέχρι να το λύσουμε) τεράστιο πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα η υφαρπαγή των περιουσιών εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών, από τα funds και τους servicers, που εδραιώθηκαν επί Αλέξη Τσίπρα και θέριεψαν επί Κυριάκου Μητσοτάκη. Άλλωστε η αποκατάσταση του δικαίου στο ζήτημα αυτό ανήκει στον σκληρό πυρήνα της ιδρυτικής διακήρυξης του Κινήματός μας και η δράση που έμπρακτα θα επιδείξουμε στο θέμα αυτό θα αποτελεί την πιο τρανή απόδειξη ότι το Κίνημά μας ήρθε για να κάνει τη διαφορά και να πολεμήσει τη διαφθορά. Για αυτό άλλωστε και τόσο άνανδρα και ανήθικα μας πολεμούν με ατελείωτη λάσπη και δόλιες συκοφαντίες.

Εμείς όμως δεν εκβιαζόμαστε, δεν πτοούμαστε και δεν αλλάζουμε κεραία από τα όσα με σαφήνεια έχουμε πει και με λεπτομέρειες θα εξαγγείλουμε σε επικείμενη εκδήλωσή μας. Κεντρική κατεύθυνση του προγράμματός μας είναι η αντιμετώπιση της προκλητικής ασυδοσίας των funds, που λαμβάνει χώρα υπό καθεστώς κυβερνητικής προστασίας και στήριξης, φαινόμενο, που σύντομα θα αποκαλύψουμε στην πληρότητά του, ώστε το σύστημα για άλλη μία φορά να απογυμνωθεί.